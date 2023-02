Inseguridad encarece precios de carnes en México: Comercarne

A-AA+

MONTERREY, NL,. febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La pechuga de pollo y chuleta de cerdo se encarecieron en las últimas semanas para venderse en más de 120 pesos el kilo, por lo que se espera estabilidad de precios, dijo el presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Ernesto Hermosillo.

Añadió que el entorno de inseguridad provoca que todo sea más caro porque los transportistas ya no quieren viajar en ciertas carreteras e ir a determinados lugares, además de que las empresas tienen que pagar más en seguridad, como guardias para custodiar los trailers con mercancía.

Los aumentos de materias primas y el entorno en general provocaron que el kilo de chuleta de cerdo llegara a un promedio nacional de 125 pesos el kilo, mientras que la pechuga de pollo superó los 120 pesos el kilo, en la semana del 13 al 17 de febrero.

Durante la Expo Carnes y Lácteos 2023, Hermosillo indicó que "ha subido muchísimo" la pechuga de pollo. "Ya llegamos al tope de precios, no tiene porque subir más, las materias primas ya empezaron a mostrar estabilidad, sin duda", dijo.

Sin embargo, comentó que eso no significa que regresarán a niveles bajos, sino que "por la estabilidad, no esperes que los precios vayan a empezar a bajar, sino que se estabilicen".

Sobre los precios del huevo, dijo que se espera una estabilidad, la cual se observará poco a poco.

---Ahora es más caro mover las mercancías

En torno a la inseguridad dijo que a los productores les cuesta más caro mover la mercancía que requiere ir con custodios, por ejemplo, mover un trailer con escolta les puede generar un costo de 30 mil pesos para que no te roben el camión con pierna de cerdo.

De acuerdo con Comecarne la proteína cárnica de mayor consumo es el pollo, el cual llegó del 13 al 17 de febrero a 46 pesos el kilo de pollo entero, y a 77 pesos la pierna y muslo, y a 120 pesos la pechuga de pollo.

Mientras que la chuleta de cerdo se vendió la semana pasada en promedio en 125 pesos, el lomo en 125 pesos y el tocino en 406 pesos.

En tanto que la carne de res registra una baja de la semana del 6 al 10 a la semana del 13 al 17 de febrero, por ejemplo, el bistec de res bajó de 175 pesos a 168; la carne molida de 149 a 145 pesos el kilo, y la chuleta de 204 pesos bajó a 200 pesos por kilo, de acuerdo con Comecarne.