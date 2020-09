Instruyen a Pemex revelar actas sobre compra de Fertinal

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a dar a conocer las actas de las sesiones 900 y 901 de su Consejo de Administración, relativas a la adquisición de Fertinal.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, ponente del caso ante el pleno de organismo autónomo, expuso que Pemex reservó la información requerida argumentando que es parte de una carpeta de investigación integrada ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que se encuentra valorando la posible comisión de un delito.

Sin embargo, el solicitante se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el Inai, en el que precisó que la información requerida es de interés público.

La ponencia de Acuña Llamas apuntó que puede considerarse como información reservada la que afecte los derechos del debido proceso; sin embargo, Pemex no acreditó la existencia de un juicio o procedimiento en trámite.

"Investigamos en la Auditoría Superior de la Federación que había realizado ya auditorías al respecto, y esa información ya había sido revisada; por lo tanto, no había manera de darle coherencia a la investigación que Pemex, decía, estaba efectuando", señaló el comisionado.

Se consultó la página web del sujeto obligado y se localizaron las actas de las sesiones 900 y 901 del Consejo de Administración de Pemex, con las páginas del Proyecto de Inversión para la Adquisición de Fertinal reservadas.

"Indagamos y pudimos encontrar que había una parte de las copias o de las actas en versión electrónica, en versión que se podía constatar, estaban publicadas, no así las estrictas páginas que interesaban desde un primer momento al solicitante", enfatizó Acuña Llamas.

La ponencia del comisionado advirtió que en las actas de las sesiones 900 y 901 del Consejo de Administración de Pemex se acredita la adquisición realizada por el sujeto obligado, en las que se vieron involucrados recursos públicos.

Mencionó que se trata de información que da cuenta de actos de autoridad a cargo de servidores públicos que, si bien son investigados por el Ministerio Público, no son susceptibles de modificación alguna.

De tal manera que no se advierte que su difusión pudiera afectar la investigación, pues sólo se trata de información que funda y motiva las decisiones tomadas por Pemex.

Por ello, el pleno del Inai revocó la respuesta de Pemex y le instruyó entregar al solicitante las actas de las sesiones 900 y 901 del Consejo de Administración, relativas a la adquisición de Fertinal, contenidas en las páginas cinco a nueve del acta de la sesión 900, y seis a nueve del acta de la sesión 901.