Inteligencia Artificial es clave para 50% de las empresas

El 50% de las empresas a nivel global mencionan que para tener una red ideal de telecomunicaciones requieren de Inteligencia Artificial, dijo Max Tremp, director de Ingeniería para Cisco en América Latina.

En conferencia durante el Cisco Live Latinoamérica 2019, el directivo comentó que las empresas deben apoyarse en inteligencia artificial, así como crear políticas para dispositivos y considerar la seguridad.

"Si no nos movemos al mundo de la inteligencia artificial será complicado que un grupo ofrezca valor al negocio", señaló Tremp.

Respecto al talento, dijo que faltan expertos, sin embargo, es un tema global, no sólo de países de América Latina, por lo que hay que tomar acción para que no afecte a las firmas.

La encuesta aplicada a más de dos mil empresas, de las cuales 140 son mexicanas, encontró que 27% de los equipos de Tecnologías de la Información hablan de que no tienen gente con el talento necesario para hacer una transición a redes basadas en intención y 22% entrenarán a sus ingenieros en las nuevas tecnologías.

Respecto a las redes basadas en intención, México se encuentra atrasado comparado con Brasil.

Aunque hay más optimismo y en dos años las empresas mexicanas esperan llegar al mismo nivel que el resto del mundo que es de un 5% en este tipo de redes.