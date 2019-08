Interjet niega quiebra técnica

Interjet negó categóricamente que esté en quiebra técnica como publicó la agencia Bloomberg esta tarde, pues realizó "una interpretación errónea" sobre la demanda de amparo interpuesta por la aerolínea en el litigio que sostiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Bloomberg tuvo acceso a un expediente que por Ley no podía, pues en una controversia judicial, las únicas personas con derecho a consultar los expedientes, son aquellas autorizadas por las partes involucradas en el juicio, indicó Interjet, en un comunicado.

"En ningún momento, la empresa ha reconocido la existencia de una quiebra técnica como señala este medio de comunicación", aseguró.

Para el caso de las quiebras, éstas no pueden ser declaradas por la empresa o por un particular, sino que esa determinación corresponde a un juez, previo procedimiento en el que se demuestre la insolvencia de la compañía para cumplir con sus obligaciones de pago.

Bloomberg informó que la aerolínea está en "quiebra técnica" y en riesgo de colapso. La autoridad "está poniendo en serio predicamento la viabilidad económica de (Interjet), impidiéndole continuar con su operación normal", advirtió Raúl López, director de Finanzas, en una demanda de amparo para evitar el embargo.

"El análisis de los resultados de los ejercicios 2013-2018 muestra con claridad pérdidas acumuladas que podrían ser interpretadas como una quiebra técnica de la aerolínea", detalló.

El pasado 10 de julio, Interjet solicitó un amparo para declarar como inconstitucional el cobro de un adeudo fiscal y una garantía equivalente al 10% de sus ingresos mensuales que exigía el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Interjet se encuentra en medio de una conciliación por un adeudo fiscal con el SAT entre 2013 y 2017. "Interjet está aclarando diferencias de impuestos que considera erróneas y por eso las está impugnando", dijo la aerolínea, en un comunicado previo. Interjet agregó que otras empresas también se amparan cuando existe una conciliación con el SAT.