Inversión física en 2025, la más débil desde Fox

Ciudad de México.- La inversión física, el principal motor del crecimiento económico a futuro, se redujo 6.7% durante 2025, el primer año completo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de la caída más profunda para un arranque de sexenio desde Vicente Fox Quesada, cuando en su primer año el capital productivo también disminuyó 6.7% al restar la inflación, de acuerdo con información que el Inegi dio a conocer este jueves.

El resultado se debe a la menor inversión pública y el estancamiento de la privada, explicó el economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe.

"La inversión privada se comenzó a debilitar desde finales de 2024 por la incertidumbre que todavía rodea a México sobre su posición comercial ante Estados Unidos", comentó.

En su opinión, la construcción pública se reactivará a lo largo del sexenio, pero no es seguro que la recuperación sea notoria en 2026, ya que depende de la situación de las finanzas del gobierno.

"Si la Secretaría de Hacienda busca otra vez reducir el déficit fiscal este año, la construcción pública difícilmente se reactivará", indicó Aguilar Abe.

El Inegi muestra que la inversión del gobierno en construcción, maquinaria y equipo disminuyó 18.9% durante el año pasado, aunque los recursos canalizados específicamente a infraestructura se derrumbaron 28.9%.

En tanto, el capital privado bajó 4.4% y sobresalió la caída de 10.5% en el gasto destinado a maquinaria y equipo.

El director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández, destacó la disminución en la inversión en maquinaria y equipo, dado que es uno de los principales motores para la expansión de la capacidad productiva y el crecimiento económico de largo plazo.

"Para el resto del sexenio, todavía hay importantes desafíos para retomar la expansión. En ese contexto, se ha observado mayor intención de discusión entre el sector público y privado para incentivar la inversión", dijo.

Analistas de Monex indicaron que la inversión fija mantiene signos de fragilidad estructural, pese a los avances recientes en el componente de construcción.

"El gasto en maquinaria y equipo continúa mostrando rezagos, particularmente en el segmento de origen nacional, lo que refleja mayor cautela en las decisiones de inversión", señalaron.