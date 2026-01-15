Invertirá GM mil millones de dólares en México

Ciudad de México.- General Motors de México (GM) dio a conocer que invertirá mil millones de dólares en los próximos 2 años en sus operaciones de manufactura en México para fortalecer la demanda de autos en el país.

"Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México", mencionó Paco Garza, presidente y director general de GM de México, en un comunicado.

Los detalles sobre la inversión y proyectos específicos de manufactura se darán a conocer más adelante.

Al presentar sus resultados en ventas en 2025, la compañía destacó un desempeño sobresaliente en diciembre y su liderazgo en segmentos clave.

Con 198 mil 153 unidades vendidas, GM se mantiene en el segundo lugar de la industria alcanzando una participación de mercado de 12%.

Tan solo en diciembre, las ventas de la compañía registraron un incremento de 11% frente a diciembre de 2024, impulsado por un aumento de 10% en la marca Chevrolet y un 27.7% en el canal de lujo que integra las marcas Buick, GMC y Cadillac.