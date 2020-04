Juez prohíbe congelar cuentas de empresa para poder pagar a sus empleados

Un juez federal prohibió congelar las cuentas de una empresa que llegó a ganar más de 500 millones de pesos por contratos con el gobierno federal para que pueda pagarle a sus trabajadores durante la pandemia por coronavirus Covid-19.

El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa concedió una suspensión provisional a la empresa Gott Und Glück, S. A. de C. V. que, pese a que hasta 2019 tenía contratos con el gobierno federal por los que ganó 572 millones 923 mil 570 pesos, tiene pendiente de liquidar un crédito fiscal.

La empresa solicitó el amparo para evitar que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordene el bloqueo de dos de sus cuentas bancarias.

El juez consideró que la suspensión del acto procede porque no se afecta ningún interés público con la medida sino que, por el contrario, de no conceder se causaría un acto de difícil reparación.

"No contaría con los recursos económicos para desarrollar sus actividades de negocio, así como cubrir los salarios de sus trabajadores ante la actual situación, derivada de la pandemia originada con motivo del virus SARS-CoV2 (Covid-19)", señaló el juzgador.

Añadió que la medida no aplicará cuando el bloqueo de cuentas se realice al marco de un aseguramiento penal o que hubiera sido ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento a un tratado internacional.

Entre el 2012 y 2019, la empresa dedicada a proveer servicios de limpieza de inmuebles obtuvo 43 contratos públicos, en su mayoría mediante adjudicación directa.

En el último año fungió como proveedora del Instituto Politécnico Nacional, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, entre otras.