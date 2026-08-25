La BMV avanza 0.06%, su cuarta alza

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó un 0.06%, su cuarta alza consecutiva, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) alcanzó las 65,770.85 unidades, en una sesión de resultados mixtos a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0,06 %, hilando cuatro sesiones de ganancias, lo que no ocurría del 11 al 16 de junio", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de Gentera (3.15%), Coca-Cola FEMSA (2.97%), FEMSA (1.71%), Sigma (1.62%) y Arca Continental (1.6%).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.24% frente al dólar, al pasar de 16.92 a 16.96 unidades por billete verde.

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Por su parte, Wall Street cerró en terreno mixto este lunes.

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 140 puntos, hasta los 53,417; el selectivo S&P 500 restó un 0.28%, hasta los 7,652 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0.77%, hasta las 25,980 unidades.

Al cierre de la sesión, el petróleo intermedio de Texas caía un 2.4%, hasta 85.01 dólares el barril.