La brasileña Natura cierra acuerdo para adquirir el control de Avon

Con base en el acuerdo, una nueva sociedad denominada Natura & Co o Natura Holding será la titular de las acciones de Natura y Avon, cuyas operaciones y negocios serán combinadas.



Los actuales accionistas de Natura tendrán el 76 % de la nueva empresa, mientras que el 24 % restante estará en manos de los actuales accionistas del fabricante estadounidense.



Una vez concluida la transacción, Natura & Co pasará a ser el cuarto mayor grupo exclusivo de belleza en el mundo "al unir empresas de fuerte compromiso con la generación de impacto social positivo y empoderamiento de las mujeres", según la nota.



Natura y Avon contarán juntas con 6.3 millones de representantes y consultoras, 3,200 tiendas en diversos países del mundo y una facturación anual superior a los 10,000 millones de dólares.



Natura & Co estima que la combinación entre ambas empresas resulte en sinergias estimadas entre 150 millones y 250 millones de dólares anuales.



La intención del "holding" es reinvertir parte de ese capital "para aumentar todavía más su presencia en los canales digitales y medios sociales, en investigación y desarrollo, iniciativas de marca y expansión de la presencia geográfica", afirma el comunicado.



La confirmación de la transacción fue anunciada tras el cierre de los mercados en Brasil, pero a primera hora del día la compañía brasileña ya había anunciado que las conversaciones con Avon se encontraban en un estado "avanzado".



Por ello, los inversores reaccionaron con optimismo y las acciones ordinarias de Natura lideraron las ganancias del índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo con un avance del 9,43 %.



Natura, fundada en 1969, es la mayor fabricante y comercializadora de cosméticos de Brasil y está presente en diversos países, como Argentina, Chile, Colombia, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. EFE