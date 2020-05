La firma J. Crew pierde ante el coronavirus y se declara en quiebra

Es increíble lo que un pequeño virus puede causar por todo un planeta. No es necesario recalcar que todos estamos viviendo una situación verdaderamente crítica, la crisis y medidas para contener la propagación de este virus ha transformado la vida de miles de personas de una manera u otra, pero además está teniendo un impresionante impacto en el sector económico. Si bien todos los sectores del mercado se han visto afectados, la industria de la moda ha quedado muy trastocada frente a esta crisis y la consecuencias parecen ser casi irreversibles.

Tal es el caso de la firma norteamericana J. Crew con sede en Nueva York que a pesar de mantener varias de sus tiendas cerradas, continúa en marcha a través de su tienda online. Sin embargo, estos esfuerzos han sido casi en vano pues sin más remedio se ha declarado en bancarrota y se acoge bajo la ley de bancarrota de Estados Unidos para así reorganizar su negocio y poder mantenerse a flote.

"Tu amor por J. Crew es por lo que hacemos lo que hacemos. Has estado con nosotros a través de botones y chaquetas de granero, muchos catálogos y todo tipo de rayas. Y a medida que avanzamos... estamos más emocionados que nunca por compartir viejos favoritos y nuevos hallazgos para su estilo de vida. Gracias por ser parte de la familia J. Crew, el futuro es brillante", emitió la marca en un mensaje en redes, además de explicar que mientras tanto seguirán con sus ventas online.

Es importante recordar que la situación económica de esta firma previa al Coronavirus no era precisamente la más óptima, sin embargo como a varias firmas, las circunstancias actuales han terminado con lo que quedaba de sus imperios en la moda. La ex primera dama Michelle Obama era una de sus clientes asiduas y varias veces lució sus diseños durante sus apariciones públicas.

Las esperanzas están puestas es el apoyo del gobierno y en su comercio en línea, que ha mantenido un buen nivel de ventas, pero habrá que esperar para conocer el desenlace de su historia y saber si se recupera del duro golpe o no.