La importancia de registrar la marca de tu negocio

Si eres emprendedor y aun no has registrado la marca de tu negocio, este artículo te interesa.

Cuando emprendes un negocio, inviertes muchos recursos, los cuáles no son sólo monetarios, también involucras sueños, ideas, metas, tiempo, procesos, creatividad, etc., es un trabajo muy valioso y tener constancia de esa pertenencia es importante.

La pertenencia sobre la identidad de un negocio no sólo se lleva cuando se crea y te pones la camiseta de éste, sino cuando llevas a cabo el registro de tu marca.

Tal vez no has realizado el registro de la marca de tu negocio porque desconoces lo importante que es y lo dejamos al final, o porque no sabes cómo hacerlo o no se tiene el tiempo. Registrarte para declarar la actividad de tu negocio con fines "fiscales" no avala el registro y protección del nombre, concepto o identidad de tu empresa; por lo que es importante realizar este proceso, así estarías protegiéndote de muchas situaciones perjudiciales en torno a tu negocio.

Todos los derechos sobre el nombre concepto e imagen de tu empresa inician cuando tú realizas el registro (en donde y quien), de lo contrario, no importará cuánto hayas invertido en tiempo, dinero y esfuerzo para construir el concepto, pues alguien más puede hacer uso y registro de él, sin importar que la idea e imagen sea tuya, porque legítimamente no es de alguien hasta que se realice un registro legal.

--¿Cuáles son las desventajas de no registrar el nombre y logotipo de tu marca?

Cuando no tienes el poder legal sobre el nombre de tu marca, corres el riesgo de que alguien usurpe tus productos, marcas o servicios, haciendo mal uso de la imagen; de igual manera, alguien más puede registrar primero alguna idea de nombre, logotipo etc.

--¿Qué pasa cuando alguien antes que tú, registra el nombre de tu empresa, logotipo, nombres de productos, etc.?

Desafortunadamente, no importa que tú seas el autor intelectual y emplees en tu empresa dicha imagen, nombre o concepto, pues legalmente no te pertenecen, y si alguien más registra la marca antes que tú, esta persona de modo legal puede hacer uso de ello, dejándote imposibilitado para disponer del material, sin importar que demuestres que esas ideas son tuyas, aun cuando lleves años utilizando dicho nombre, concepto, logotipo etc., pues legalmente no hay algo que avale que así es.

--¿Cuáles son los problemas a los que te puedes enfrentar si utilizas lo que ya está registrado por otros?

Uno de los problemas más importantes es el tiempo que le has invertido respecto a esfuerzos intelectuales, además de quedar imposibilitado para trabajar con ello, incluso te puedes meter en problemas legales, ya que quien haya realizado el registro te puede demandar por utilizar lo que ya ha registrado.

Ventajas de registrar el logotipo y nombre de tu empresa como marca.

La ventaja más importante cuando registras el nombre de tu empresa y/o logotipo, es que sólo tú puedes hacer uso legal de éste, así evitarás usurpaciones que expongan negativamente la imagen de tu empresa, recuerda que quien tiene la exclusividad de tu marca eres tú.

Es importante proteger tu imagen, con este tipo de registro evitas que el público se confunda (en el caso de que alguien duplique tu marca), sólo tú podrás hacer uso del nombre, logotipo o imagen de tu empresa o producto.

Si eres el dueño de la marca y alguien quiere utilizar el nombre o concepto, puedes obtener un beneficio generando una entrada adicional de dinero, ya que tienes la ventaja de ofrecer franquicias, bajo tus normas de calidad y concepto, así evitas dañar la reputación de la empresa.

--¿Quieres registrar tu marca?

Acabas de leer algunas razones por las que es sano registrar tu marca. Muchas veces el tiempo es la razón principal por la que no se realiza este importante trámite, sin embargo, gracias a la tecnología hoy tenemos la oportunidad de realizar este tipo de registros de un modo práctico y fácil, con aplicación móvil llamada "Markflix", la cual está desarrollada especialmente para el registro de marcas, siendo la primera de este tipo, gracias a ella, muchos han podido realizar este proceso exitosamente.

Markflix es aplicación muy práctica y sencilla de utilizar, te lleva de la mano con este proceso de registro, sólo debes seguir los siguientes pasos.

1.- Entra a "Play Store" o "Apple Store" según sea el caso.

2.- En el buscador de las aplicaciones coloca la palabra "Markflix" y te aparecerá de inmediato

3.- Descarga la aplicación

4.- Disponte a iniciar el proceso de registro de marca

¡Nunca había sido tan fácil este proceso!, no esperes más y trae a ti la seguridad de la pertenencia de tu nombre, logotipo, y concepto empresarial.

También puedes consultar en http://www.markflix.com.mx/