La inflación seguirá arriba de 7% hasta abril: especialistas

La inflación seguirá alta y acelerándose, lo que implicará que el Banco de México (Banxico) elevará su tasa de referencia hasta 8% a finales de año, encareciendo el costo del dinero y erosionando el bolsillo de los consumidores, prevén analistas.

Los expertos anticipan que la inflación seguirá colgándose por arriba de 7% hasta este mes, lo que podría percibirse hoy, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publique el dato al cierre de marzo.

De concretarse la estimación, advirtieron que además de ser "un mal dato", se acumularían cinco meses consecutivos sobre ese nivel. De seguir así, en abril serían seis meses al hilo, y la última vez que el llamado impuesto de los pobres duró tanto enganchado a 7% fue hace 21 años, tras la depreciación del peso por el "error de diciembre".

Es decir que no se veía desde el periodo comprendido entre diciembre de 1994 a abril de 2001. "Será un mal dato [marzo], en el que la inflación general se va acelerar y la subyacente también, en términos anuales; eso, en un contexto en que están en niveles muy elevados, no es bueno, no será amigable", advirtió el subdirector de Análisis de Vector, Luis Adrián Muñiz.

La parte negativa es que se dará cuando las expectativas inflacionarias de largo plazo se empiezan a contaminar, pues se espera que para los próximos 12 meses sea de casi 5%, en un nivel de 4.96%, enfatizó. Frente a ese panorama, advirtió que Banxico no tendrá de otra más que aumentar la tasa de referencia, por el escaso margen de maniobra; por lo mismo, estimó que la llevará a 8% al cierre de 2022.

Muñiz recordó que la primera vez que los precios al consumidor subieron arriba de 7% fue en noviembre de 2021, y desde entonces se han resistido a bajar.

Así, previó que continuarán las presiones por choques adicionales, particularmente el de Ucrania y el subsecuente incremento del precio del petróleo, factores que no estaban en el radar cuando inició el año.

La directora de análisis económico del Grupo Financiero Base prevé que la inflación de marzo se ubicará en 7.39% anual.

"De materializarse el pronóstico, sería el decimosexto mes con alza en el componente sub- yacente, la mayor inflación anual desde enero 2001 y la mayor inflación mensual de marzo desde 1998", dijo en Twitter.



Pesimistas u optimistas

En la más reciente encuesta de CitiBanamex, los especialistas consultados sitúan a la inflación general en marzo en 7.35%.

El pronóstico más pesimista es de 7.44%, de la casa de bolsa Masari, mientras que el más optimista es Valmex, con 7.21%.

En tanto, para abril el promedio es de 7.17%, en donde la proyección más negativa es también de Masari, en 8.26%, y la más positiva es de Valmex, con 6.55%.

En tanto, analistas que participan en la encuesta que levanta cada mes Banxico modificaron su estimado mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor para marzo, pasando de 0.47% a 0.82%, mientras que para la subyacente la expectativa es que habría aumentado 0.63%.

Energéticos y agropecuarios

Muñiz, de Value, expresó su preocupación por la inflación subyacente. Expuso que es una métrica más informativa en cuanto a presiones inflacionarias futuras.

De alguna manera, explicó, es la inflación que está limpia de volatilidad, porque no está expuesta a choques sobre precios de energía, electricidad, gasolinas y agropecuarios.

"La inflación subyacente es la que no considera precios que son muy volátiles, como los energéticos y agropecuarios", matizó el analista.

Para la subyacente, estimó que en marzo creció 0.65%, con una tasa anual de 6.71%, mientras que la general habría avanzado 0.88% en términos mensuales, y 7.33% anual.

Agregó que lo anterior contrasta con lo proyectado por el Banco de México, que esperaba converger hacia 3% con el rango de variabilidad una vez pasado el primer trimestre de 2022.

"Parece ser que no va a ser así: la inflación general y la subyacente van a seguir presionadas", auguró Luis Adrián Muñiz.

Hacia adelante, dijo que todo parece indicar que la subida de precios podría desacelerarse un poco, pero mucho menos de lo que todo mundo suponía.

Más bien, acotó, estará cercana a 6% para 2022, como lo reveló la más reciente encuesta de mercado de CitiBanamex, llegando a 5.98%, desde el dato de 5.70% del ejercicio previo. "No parece que la convergencia al objetivo del banco central esté garantizada", dijo.