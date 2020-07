La pandemia por Covid-19 aún no está bajo control: BIS

La pandemia aún no está bajo control y se corre el riesgo de que la recuperación no sea en forma de "V" como se espera, sino que será más lenta, afirmó el representante en jefe de la oficina de las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en el inglés), Alexandre Tombini.

"La pandemia aún no está bajo control, desde junio las noticias sobre el virus no han sido tan positivas; los nuevos casos están aumentando rápidamente en Estados Unidos y en otros países de la región", destacó.

Durante su participación en el ciclo de conferencias virtuales Covid-19: de la crisis a la transmisión económica, organizado por el Instituto del Banco Central del Paraguay, advirtió que esto dificultará las cosas en el corto plazo.

Estableció que en la medida en que las restricciones se relajan, esto hace que las perspectivas económicas sean particularmente inciertas en el futuro cercano.

Puso de manifiesto que si bien se dieron varias señales en mayo y junio de que la recesión tocó fondo en abril, eso no necesariamente significa que la recuperación como esperan algunos participantes de los mercados, será en forma de "V", pese a que la actividad rebotó más fuerte en Estados Unidos y en otros países.

Después de un fuerte salto inicial, la recuperación adicional de la actividad, puede ser bastante lenta, estimó el exgobernador del Banco Central de Brasil.

Bajo ese contexto, advirtió que los consumidores podrían ser más reacios y cautelosos para salir a comprar e ir a los restaurantes, en tanto que las empresas lo pensarán dos veces antes de invertir.



Según el representante de la oficina de las Américas del BID, a medida que la demanda sea inferior, las quiebras pueden ir aumentando, y tomará tiempo para que surjan nuevas empresas que absorban esos empleos perdidos.

Al hablar de la recuperación de los mercados y el panorama reciente, destacó la respuesta de los precios de los activos que se han mantenido estables en medio de cierta volatilidad.

Pero, no se puede descartar el riesgo de correcciones abruptas y nuevos episodios de falta de liquidez, alertó.

Señaló que en dado caso de que se diera un rebrote, las medidas de contención serían más selectivas, y no un aislamiento generalizado como se hizo en el comienzo de la pandemia.

Por eso los mercados se mantienen optimistas, así como por la expectativa del desarrollo de una vacuna en contra de Covid-19 en el mediano plazo, indicó.

Además, porque esperan la respuesta masiva de política monetaria, y que intervengan nuevamente, lo que a su vez, fortalece la expectativa de que las tasas se mantengan bajas.

"El PIB resultó ser peor de lo esperado en el primer trimestre y los datos de alta frecuencia apuntan a una contracción también profunda en el segundo", ponderó.

Una contracción más profunda y pérdida de empleos, podría significar, daños a largo plazo y recuperaciones más lentas, estimó.