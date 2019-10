Lamentan banqueros que se haya mantenido impuesto al ahorro

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, lamentó que en la ley de ingresos aprobada la madrugada de este lunes en el Senado se hayan mantenido los impuestos al ahorro.

"Esto es muy desafortunado porque en los últimos dos años el impuesto al ahorro ha crecido 320%, de 0.46% que estaba en 2017, aplicó 1.05 en 2018 y ahora para el año que entra a 1.46%. 320% de incremento cuando el presidente dijo que no iba a aumentar impuestos, ese es un tema relevante", explicó.

Entrevistado durante el foro "Fincluye", organizado por Citibanamex, Luis Niño de Rivera explicó que el impacto es directo sobre las cuentas de inversión en personas que ganan menos de 400 mil pesos que no presentan declaración de impuestos.

"Hay la esperanza que en la reglamentación se haga algo que no trae la ley de ingresos que es en el tema de retención para el ahorro que puedan incluir las cuentas de inversión", explicó.

A la par, Niño de Rivera dijo que habrá un efecto negativo en la inversión ya que la ley de ingresos no se incluyó una exclusión para deuda.

"Ahí lo delicado es que no metieron en la exclusión la deuda emitida entre el gran público inversionista, la deuda emitida en mercados reconocidos y la deuda bancaria de las personas. Ese es un tema relevante que va a tener un impacto para el inversionista", dijo.

Impacto limitado: BMV

Por su parte, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosh, explicó que el impacto sería limitado para algunos colocadores en el mercado accionario.

"Sí puede tener un impacto para algunos colocadores en particular. Pero de los que tenemos hoy en día el impacto puede ser bastante limitado", dijo.

Según el directivo, la posible afectación podría presentarse en colocadores potenciales, con lo que ya trabajan con las autoridades los cambios posibles para evitar un impacto en la inversión.