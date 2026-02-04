Lanzarán OMA y Volaris nuevas rutas
CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Volaris anunciaron la apertura de 13 nuevas rutas durante el primer semestre, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la conectividad aérea en ocho aeropuertos del centro y norte del país.
La apertura de estas 13 nuevas rutas de Volaris se suma a las 54 rutas operadas actualmente en 11 aeropuertos de OMA en 2025, año en el que la aerolínea agregó más de 15 nuevos servicios aéreos en los aeropuertos de OMA.
La alianza entre Volaris y OMA ha permitido dar servicio a 50 millones de pasajeros nacionales e internacionales en los últimos 10 años, destacando la relevancia de esta aerolínea para OMA.
"La colaboración con Volaris es fundamental para seguir impulsando estas cifras, contribuyendo significativamente al desarrollo de la conectividad y a la prosperidad de las regiones que servimos", mencionó Ricardo Dueñas, director general de OMA.
Nuevas rutas
Las nuevas rutas a iniciar operaciones durante el primer semestre son: Acapulco-Querétaro; Durango-Querétaro; Mazatlán-Guadalajara; Mazatlán-Querétaro; Monterrey-San Luis Potosí; Reynosa-Guadalajara; San Luis Potosí-Chicago Midway; San Luis Potosí-Guadalajara; San Luis Potosí-Monterrey; San Luis Potosí-Puerto Vallarta; SLP-Puebla.
