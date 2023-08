Las estafas más comunes al comprar en Marketplace

A-AA+

Los avances tecnológicos han facilitado el proceso de compras por internet; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el mundo del comercio electrónico, ya que también existe el riesgo de ser víctima de una estafa al comprar a través de Marketplace, la tienda online de Facebook. Aquí te decimos cuáles son los fraudes más comunes en esta aplicación para que evites caer en estafas.

Si tienes una cuenta en Facebook, puede que desde hace tiempo te hayas dado cuenta de que en el menú de la aplicación hay una pestaña que se llama Marketplace, que es el mercado virtual de Facebook donde puedes buscar, descubrir, comprar y vender artículos de varios tipos cerca de tu zona geográfica. Quizá ya lo sabías e incluso la has utilizado, pero si no, también puede serte de gran ayuda saber cuáles son las estafas más comunes cuando compras en la app.

Así que Marketplace es como un centro comercial digital en el que hay vendedores y compradores, y al tratarse de una función que ya está implementada en Facebook, cualquier persona que tenga una cuenta en FB puede vender o comprar una gran variedad de productos.

Y aunque Facebook es una red social bastante útil y fácil de usar, como en cualquier plataforma de comercio digital, en Marketplace existen varias modalidades de estafa que debes conocer para que puedas evitar ser víctimas de un fraude al momento de realizar una compra a través de la aplicación.

Los 5 tipos de estafas más comunes al comprar en Facebook Marketplace

De acuerdo con We Live Security, existen 5 tipos de estafa que son comunes al comprar en la sección de Marketplace en Facebook. Así que toma nota para que te prevengas.

1. Ofertas falsas

Este tipo de fraude consiste en una estrategia que ponen en marcha los estafadores cuando anuncian un producto en Marketplace que supuestamente es de alta calidad, pero lo venden a un precio especial que resulta sumamente tentador, para que las personas se animen a comprar y aprovechen la oferta. Pero luego resulta que supuestamente el producto se agotó o ya no se encuentra disponible según el vendedor, quien ofrece al comprador un artículo parecido por un precio más elevado.

2. Falsos sorteos

En este caso, la estafa consiste en obtener información de los usuarios enviando correos electrónicos que contienen links sobre supuestos sorteos en Facebook Marketplace, para que al momento de darle clic al enlace se abra la ventana que muestra un formulario, el cual supuestamente permite participar en el falso sorteo por artículos de lujo, autos, electrodomésticos, viajes y criptomonedas, entre otras ofertas tentadoras.

Este tipo de estafa tiene el objetivo de extraer la información personal de las víctimas para llevar a cabo el fraude de robo o suplantación de identidad. Así que lo mejor es que evites llenar cualquier formulario que te invite a participar en sorteos falsos.

3. Productos falsificados

La ropa de diseñador, joyas, fragancias y cosméticos son productos que pueden ser falsificados, debido a que es difícil comprobar si son originales o no tan sólo con una foto subida en Marketplace. Entonces, cuando un artículo que supuestamente es de alta calidad se vende a un precio que parece una "ganga", puede que se trate de una estafa.

4. Productos defectuosos

Subir fotos a Marketplace de productos nuevos y en buen estado, pero en realidad vender artículos defectuosos es otro tipo de estafa muy común, pues resulta complicado verificar que el producto funcione adecuadamente antes de realizar la compra, principalmente cuando se trata de artículos electrónicos.

5. Productos que nunca llegan

Otro tipo de fraude al comprar en Marketplace ocurre cuando el estafador vende el artículo y se completa el pago, pero el producto nunca llega al comprador. En este caso los artículos comprados prometen ser enviados desde una zona que está fuera del área geográfica cercana al comprador.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas en Marketplace

We Live Security comparte los siguientes consejos para tomar en cuenta al momento de comprar en la plataforma de Marketplace de Facebook:

Realiza compras a vendedores locales y revisa sus perfiles de Facebook.

No compartas tu domicilio, es preferible que establezcas un punto de encuentro en un lugar público para que recibas el producto durante el día.

Corrobora y compara el precio del producto antes de concretar la compra. Esto te permite revisar si posiblemente el artículo es falsificado o está defectuoso.

Nunca ingreses tus datos personales en formularios falsos que prometen ofertas que resulten sospechosas.

Usa métodos de pago confiables en Marketplace a través de PayPal o Facebook Checkout, ya que de esta forma puedes reclamar el pago en caso de que sea necesario.