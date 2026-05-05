Las remesas se recuperan y avanzan 4.9% en marzo

Ciudad de México.- En marzo las remesas repuntaron y se recuperaron, superando el nivel que habían tenido en diciembre pasado, arriba de 5 mil millones de dólares, de manera que reportaron una variación positiva.

Analistas destacaron que se trató de su segundo mes de avance en este año y el mejor incremento anual desde diciembre de 2024, tras la crisis del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Consideraron que podría ser el inicio de una recuperación gradual, aunque reconocieron que favoreció la depreciación del tipo de cambio y un efecto estacional.

El Banco de México (Banxico) informó que en el tercer mes de 2026 los flujos por este concepto sumaron 5 mil 394 millones de pesos, un aumento de 4.9% respecto al mismo mes de 2025, cuando se reportó una entrada de 5 mil 150 millones de dólares.

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Además, el banco central detalló que se superaron los montos que se registraron en enero, por 4 mil 594 millones, y febrero, con 4 mil 468 millones de dólares y, en ambos casos, con caídas anuales.

Hubo un mayor número de envíos de dinero, sobre todo desde EU a México. De acuerdo con Banxico, en marzo de 2026 se realizaron 12.3 millones de operaciones, que superaron a los 11 millones de dos meses previos.

Los paisanos también lograron enviar más dinero a México. El monto promedio pasó de 395 dólares en febrero a 417 dólares en marzo, un alza de 8.9% a tasa anual, y su segundo mayor nivel histórico. Sin embargo, analistas asociaron este dato a un efecto estacional por la Semana Santa, cuando llegan más "migradólares".

Incluso la remesa promedio bajó a 394 dólares, desde 579 dólares, el máximo en enero.