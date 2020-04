Líder empresarial cumple con defender a su gremio; el presidente, con la población: AMLO

Ante las críticas de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al plan de reactivación de la economía del gobierno federal para enfrentar el coronavirus, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el líder empresarial cumple con su papel de defender su gremio, pero que él, como presidente de la República tiene que representar los intereses de la población mexicana.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no existe una ruptura con el sector empresarial, y que no hay diferencias de fondo.

"Yo entiendo que Carlos Salazar, lo dije, está en su papel de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que estoy aquí para representar los interés del pueblo de México, de todos, y lo digo porque no engañé a nadie, estoy aquí para respetar a todos, velar para todos, pero procurar darle preferencia a la gente humilde. ¿Qué no se supo que dije que por el bien de todos, primero los pobres? Es decir, si están bien los más necesitados vamos a estar bien todos".

"No hay cosa más bella, más sublime que el amor al prójimo, eso es lo que nos da felicidad. Y si le voy a mandar hoy la carta (en la que enlista a los dueños de grandes empresas que deben a la hacienda pública)".

- ¿Y va hacer pública esta carta?

- Lo voy a analizar, voy a ver si legalmente es correcto, es decir, si lo puedo hacer, porque debemos hacer la vida pública cada vez más pública, pero también tenemos que cuidar el aspecto legal y la dignidad de las personas, pero si le voy a mandar la carta.

El mandatario indicó que no está de acuerdo con el plan de rescate que los empresarios proponen porque considera que se debe primero atender a los más necesitados.

"Y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no les estoy diciendo mentiras, que se incremente la deuda. Yo no considero que eso sea conveniente", refirió.

"Lo único que pedimos es que nos permitan llevar a la práctica nuestro programa de recuperación económica, bueno, primero que salgamos de la emergencia sanitaria y nuestro programa de recuperación económica con tres ejes, y esto los descontrola, porque no se hacía antes. Primero, fortalecer a la mayoría de la población, a los pobres, garantizar apoyos para 22 millones de pesos, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; segundo, otorgar 2 millones 200 mil créditos de vivienda y personales a trabajadores; y tres, la creación de 2 millones de empleos".

"Nosotros sostenemos que con estas tres medidas va a reaccionar la economía, va haber una derrama económica, va a haber empleos, se fortalecerá el mercado interno y vamos a salir adelante".

López Obrador reiteró que no hay ruptura con el sector empresarial, puesto que aseguró que "tengo una comunicación permanente con los empresarios, es notorio (porque) en los últimos días me he reunido con muchos empresarios".

"Estos empresarios, la mayoría, está cumpliendo la recomendación de que no se despida a los trabajadores y se les mantengan el salario; dos, como ayer, el señor Juan González, de Maseca, diciendo que no va aumentar la harina del maíz para que no haya aumento en las tortilla. El primero que me dijo que no iba a despedir a sus trabajadores fue Carlos Slim, pero me lo ha dicho Alberto Bailleres, Germán Larrea, y ayer los empresarios de Monterrey".

"No hay diferencias de fondo, puede haber politiquería, porque acuérdense con el movimiento feminista, de la noche a la mañana se volvieron feministas los conservadores y luego con esta epidemia se volvieron especialistas, y siguen ahí", manifestó.