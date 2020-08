Llaman a líderes mundiales a salvar al sector turístico

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente a los Jefes de Estado del G7 más tres (España, Australia y Corea del Sur) para salvar al sector turístico y la economía global.

Ante el llamado, realizado por más de 100 presidentes, consejeros delegados y líderes globales de la industria de viajes y turismo de todo el mundo, el Gobierno de España respondió decididamente para liderar esta iniciativa y designó a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, para liderar la contribución española.

"Esta es una crisis sin precedentes que requiere apoyo y liderazgo también sin precedentes. Estamos convencidos de que los líderes globales pueden rescatar y sacar adelante al mundo de esta crisis, actuando de forma efectiva y coordinada, lo que nos permitirá recuperar más de 120 millones de empleos y de vidas afectadas. Hacemos un llamado a trabajar conjuntamente y a comprometerse a ejecutar las mismas medidas de forma coordinada", señaló Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, en representación de los CEOs del sector turismo mundial.

"Instamos a los Jefes de Estado de estas diez naciones a convocar una cumbre global Covid-19, para definir un plan y unificar medidas con el objetivo de restablecer el turismo y los viajes. Es necesario un plan de acción que tenga un impacto positivo e inmediato para beneficio de los millones de personas que dependen de nuestro sector. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, sus líderes y todo el sector, privado mundial estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta para resolver la peor crisis de nuestra generación", señaló Guevara Manzo.

La petición de una coordinación global, detalló la WTTC en un comunicado, se enfoca principalmente en cuatro áreas:

1) Uso de mascarillas obligatorias en todos los medios de transporte y recintos o espacios cerrados en los cuales no sea posible respetar la distancia física.

2) invertir en Pruebas PCR rápida, efectivas, baratas y con resultados en menos de 90 minutos para aplicarse de forma coordinada antes de un viaje internacional y coordinarse en el registro de contactos que sea consistente y unificado. Las pruebas rápidas y confiables antes de salir ayudarán a garantizar que los viajeros saludables viajen sin problemas.

3) Cuarentena o aislamiento solo para casos positivos, reemplazar las cuarentenas generalizadas por nacionalidad por aislamientos solo a casos positivos de gente infectada y aplicar en algunos casos un segundo examen después de cinco días si fuera necesario.

4) Reforzar la implementación de protocolos globales y medidas estándares que ayudarán a restablecer la confianza de los viajeros y ofrecer mayor certidumbre.

Por primera vez, más de 100 Presidentes y Consejeros Delegados y líderes globales de la industria de viajes y turismo de todo el mundo (de aerolíneas, aeropuertos, hoteles, operadores turísticos y compañías de viajes, entre otras), firmaron una carta de WTTC, dirigida a los miembros del G7, así como a los gobiernos de España, Australia y Corea del Sur (que en su conjunto forman los 10 mercados emisores más relevantes para el turismo global), para que se establezcan de manera urgente acciones globales coordinadas en favor del sector.

La misiva del WTTC fue firmada por los presidentes de compañías como como British Airways, Emirates, Iberia, Etihad, Jet2, WestJet y Virgin Atlantic; Accor, Best Western, Hilton, Hyatt, Intercontinental Hotel Group, Mandarin Oriental, Marriott, Meliá Hotels, Palladium Hotel Group, Ifema, Europamundo, Room Hotels& Be Mate, Hotelbeds, Radisson Hotel Group, Iberostar, City Sightseeing Worldwide, Abercrombie & Kent, American Express, Carlson Wagonlit, Expedia, Travelport, TUI AG y Uber, entre otras.