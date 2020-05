Lo peor está por venir en materia económica: CIbanco

El impacto en la economía mexicana por la pandemia de Covid-19 tendrá sus mayores efectos en el segundo semestre del año y se tratará de una caída el Producto Interno Bruto (PIB) nunca vista en el país, dijo CIBanco.

"El daño visto entre enero y marzo en el PIB mexicano no es nada comparado con el que tendrá lugar en el segundo trimestre. En este sentido, en materia económica, lo peor está por venir. El verdadero golpe económico por el tema de la pandemia de Covid-19 llegará entre abril y junio. Es de esperarse registrar contracciones récord en el PIB", expresó la firma.

En un análisis, CIBanco explicó que el impacto económico en México que ha tenido lo que el FMI ha denominado como "el gran confinamiento" para atajar la propagación del brote, será peores a los vistos en cualquier crisis de la época reciente, en particular aquellas registradas en 1994 o 1995 o la de 2008 y 2009.

La firma dijo que su expectativa es una caída de 16% en el PIB del periodo abril-junio a tasa anual desestacionalizada.

"En la última encuesta de especialistas del sector privado levantada por Banxico, se muestra lo complicado que es pronosticar este periodo. Entre 38 analistas económicos, el promedio esperado es una caída de 14.1% del PIB, pero las respuestas fluctúan entre -5.27% y -33.0%. Y la realidad es que cualquiera de esos pronósticos puede ser justificado como factible", añadió.

Para CIBanco es factible imaginar que una vez que se diera la instrucción de reactivar todas las actividades productivas, posiblemente en junio, julio, se regresaría rápidamente a la normalidad de inicios del año.

"Sin embargo no necesariamente será así, porque dependerá del grado de apertura de cada sector. Las restricciones sanitarias limitarán la oferta de las empresas y servicios por algunos meses más", dijo.