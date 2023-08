López Obrador revela que su gobierno desistió de su intención de comprar Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que su gobierno desistió de sus intenciones de comprar Banamex, pues señaló que "ya no podemos por el tiempo".

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que el próximo gobierno sí podría llevar a cabo esta compra "y no sería mal negocio".

"¿Nosotros? No, no, al principio sí teníamos nosotros interés en hacerlo porque considerábamos que era importante tener un banco del gobierno, para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el pago de comisiones. También porque ayudaban a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país; sin embargo, pasó el tiempo como se puso en venta y habían como cinco, seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no".

"Y no podemos por el tiempo; sin embargo, un nuevo gobierno sí podría y no sería mal negocio", dijo en Palacio Nacional.