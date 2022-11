Los 5 errores de etiquetado más graves del Buen Fin 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Cada año que se realiza El Buen Fin se dan a conocer descuidos y errores en los etiquetados, como el vender una computadora de 12 mil 500 pesos a mil pesos, pero error o no, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cumplió y obligó a las tiendas a vender el producto en lo etiquetado.

Aquí te presentamos la lista de los cinco errores que más llamaron la atención en la edición de este año, que se llevó a cabo el fin de semana del 18 al 21 de noviembre pasados.

1.-Ofrecen descuento de 37 mil pesos en centro de lavado

En medio de las ofertas y descuentos del fin de semana pasado, la Profeco dio a conocer un caso en el que se publicitó un descuento de 37 mil pesos para un centro de lavado LG, modelo WK22856, pero a la hora de pagar no se le hizo efectivo al consumidor.

La promoción de Sears de Santa Fe consistió en hacer una reducción de 75 mil 999 a 38 mil 999 pesos, es decir, 37 mil pesos de descuento, sin embargo, se le cobraron los 75 mil 999 pesos a la consumidora.

Luego de la intervención de Profeco se devolvió a la consumidora el cobro indebido; recuperó los 37 mil pesos de descuento.

2.- Chamarra Armani en 16 pesos

En la tienda Armani, de Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por error se etiquetó una chamarra en 16 pesos, en lugar de 15 mil 984 pesos.

El consumidor llamó a la Profeco, instancia que obligó al negocio a cumplir con el precio publicado en la chamarra y tras un proceso de conciliación se le hizo efectivo el precio de 16 pesos al comprador.

3.- Venden computadora en mil pesos en lugar de 12 mil 900 pesos

Hewlett-Packard (HP) ofertó en su tienda en línea una computadora de escritorio en mil 69 pesos, en lugar de 12 mil 900 pesos, e incluso ofreció 24 mensualidades de 44 pesos.

Más tarde, los compradores recibieron un correo en el que HP les notificó que se cancelaba su compra.

La Profeco tuvo conocimiento de 101 consumidores afectados por la cancelación unilateral de HP de la compra de la computadora de escritorio All in one, HP 200, G4.

Aún la Profeco está en el proceso de conciliación de esas reclamaciones.

4.- Venden iPhone 11 en 6 mil 450 pesos

En el Walmart, que se ubica en Ejército en Tampico, se etiquetó un iPhone 11 de 64 GB en 6 mil 450 pesos, en lugar de venderlo a un precio de entre 10 mil y 11 mil 500 pesos.

El consumidor exigió se le respetara el precio, pero no se lo quisieron hacer efectivo, por lo que intervino la Profeco y finalmente la persona compró el dispositivo en los 6 mil 450 pesos.

5.- Hacen rebaja del 90% y 80% en electrodomésticos

Días antes de que empezara El Buen Fin compradores de un combo de refrigerador, pantalla y un Centro de Lavado en Palacio de Hierro se quejaron que la tienda departamental les canceló unilateralmente su compra.

Esta cancelación tuvo que ver con descuentos de entre 80 % y 90 %, ya que la tienda ofreció un combo que consiste en un refrigerador Samsung Bespoke Flex de 29 p3 más una pantalla de 32" LED The Frame Full HD, de 14 mil 999 a mil 969 pesos.

El otro producto fue un centro de lavado Samsung a gas Natural de carga frontal, color blanco, de 66 mil 699 a 11 mil 189 pesos. Caso que aún sigue en proceso de conciliación.