Los retos para las empresarias en México, de acuerdo con el IMCO

Una de cada cuatro mujeres ocupadas en el mercado laboral mexicano lo hacen a través de un negocio propio, pero aun así escasean los datos públicos para dimensionar sus retos, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por lo anterior, dicho instituto levantó una encuesta a 2 mil 201 mujeres cercanas al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), con el propósito de conocer las características de su actividad económica. Es así como, a partir de los datos, listó las tres principales barreras que les impiden desarrollar sus negocios.

Según el IMCO, las encuestadas tienen entre 35 y 54 años, estudiaron hasta la licenciatura, están casadas, tienen dos hijos y dedican entre cinco y nueve horas al día al trabajo no remunerado.

¿Cuáles son los retos de estas mujeres empresarias?

El primero desafío, señala el IMCO, yace en los costos de formalizar sus negocios, los cuales las desalientan incluso al momento de dar de alta a sus colaboradores ante el IMSS.

De hecho, si bien la mayoría de estas mujeres se hallan registradas en el SAT, estarían bajo el régimen de persona física con actividad empresarial, es decir, operarían como empresarias o trabajadoras por cuenta propia, pero no como empresas constituidas.

Según el mismo instituto, el 33% de las mujeres cercanas al CCME que cuentan con negocios formales reportaron ventas de más de 50 mil pesos al mes, mientras que sólo un 4% de las informales superó esta cifra.

En segundo lugar se halla el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, puesto que, mientras que el 56% de las mujeres que no realizan actividades de cuidados y del hogar reportan ventas mayores a los 200 mil pesos al mes, la proporción cae a un 28% para quienes sí las ejecutan.

Finalmente, el principal reto que perciben las mujeres para abrir, operar y crecer sus negocios es la falta de financiamiento, subraya el IMCO, y es que tan solo el 5% de ellas reportaron haber recibido algún apoyo, de las cuales un 58% lo habría conseguido a través de un programa gubernamental.

De acuerdo con este instituto, los apoyos a las mujeres y sus negocios son una vía para que alcancen la autonomía económica e incrementen los ingresos de sus hogares, por lo que sugiere acompañar a quienes deseen formalizarse y diseñar programas para quienes busquen obtener ingresos mediante un negocio propio.