Los titanes del internet, nuevos monopolios

El 29 de julio, los primeros ejecutivos de Amazon, Apple, Facebook y Google —colectivamente conocidas como "GAFA"—, y que se han venido a llamar titanes por su preeminencia en sus negocios y por su capitalización bursátil (a finales de agosto, próxima a 5.78 billones de dólares) comparecieron ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, a fin de que la subcomisión de competencia obtenga su testimonio respecto a la existencia e implicaciones de una eventual posición dominante.

Comercio electrónico para Amazon; aplicaciones móviles para iOS y dispositivos de marca propia para Apple; publicidad en redes sociales para Facebook, y buscador y aplicaciones para Android para Google.

El interés de los legisladores estadounidenses es determinar si, conforme a las leyes, estas compañías han alcanzado una participación tan relevante en tales mercados, respecto de la cual se pueda apreciar un abuso o ventaja injusta que impida la competencia efectiva. Se trata de dilucidar si, por medios legítimos, estas compañías se han erigido en auténticos monopolios digitales, requiriendo una supervisión e intervención, como sugiere la nueva unidad de mercados digitales de la Autoridad Británica de Competencia y Mercados (CMA).

No obstante la presencia global de los titanes del internet, concierne en primer lugar al país sede y dirección efectiva, o sea, Estados Unidos, determinar las pautas para la consideración de las respectivas posiciones competitivas y en su caso los remedios para mitigar abusos.

Los líderes de las cuatro empresas han coincidido al manifestar tres aspectos de su actividad: la contribución a la prosperidad del conjunto de la población de Estados Unidos (podría extenderse a los países en los que están presentes) y de muchas otras empresas por la aportación de valor que representan sus modelos de negocio; el carácter netamente estadounidense de cada una de las firmas, donde más empleo han creado, más impuestos pagan y donde reside su propiedad intelectual y, en tercer lugar, el carácter abierto y accesible de su gestión y forma de proceder, en la convicción de que la confianza demanda la transparencia.

Como entidades con ánimo de lucro, GAFA emplea todas sus capacidades para mejorar continuamente sus resultados y enriquecer a sus accionistas, lo que no es censurable.

Adicionalmente, lo hacen en un espacio abierto y no discriminatorio, internet, que admite fórmulas de relación diversas y sometidas al consentimiento reglado y expreso de quienes participan. La combinación adecuada de talento y dinero ha permitido a estos grupos alcanzar la posición de mercado que actualmente ostentan.

La curiosidad de los legisladores tiene una segunda naturaleza política. Los republicanos y demócratas recelan de las intenciones últimas de directivos empresariales cuyas firmas se consideran demasiado poderosas.

Es un análisis parcial, pues no incorpora los intereses de los usuarios y clientes de GAFA, que atribuyen mucho valor a sus experiencias de compra y disfrute de los productos y servicios.