Lotería europea alcanza bolsa límite de más de 4 mil millones de pesos

(CONTENIDO PATROCINADO)

EuroMillones, la lotería más importante de Europa y que ofrece las bolsas de lotería más grandes del viejo continente, acaba de alcanzar su tope máximo de 190 millones de euros. Ésta también es la mayor bolsa del momento en todo el mundo.

Si la bolsa de 190 millones de euros no se ganara en los siguientes 3 sorteos, ésta se repartirá entre los ganadores de la siguiente división de premios, lo que atrae la atención de quienes siempre han deseado ganar un gran premio de lotería.

Sin embargo, nada podría impedir que un mexicano ganara el EuroMillones en el próximo sorteo del martes 1 de octubre sin tener que viajar a Europa. Para ello existe theLotter.com.

¿Qué es el EuroMillones?

El EuroMillones es una lotería transnacional europea con una bolsa que comienza en 17 millones de euros y puede subir hasta un límite de 190 millones y tiene sorteos todos los martes y viernes. Para participar desde México, al igual que si estuvieras en Europa, eliges 5 números (del 1 al 50) y 2 números más (del 1 al 12) a través del servicio de theLotter.com.

La lotería EuroMillones cuenta con 12 divisiones de premios secundarios. Con un mínimo de 2 aciertos, empezarás a ganar premios, e incluso, puedes llegar a ganar la bolsa y convertirte en el mayor ganador de lotería de México si aciertas los 7 números.

Los boletos del EuroMillones de España comprados con theLotter.com también participan automáticamente, y sin costo adicional, en una rifa adicional llamada "El Millón", que entrega cada viernes 1 millón de euros. El 24 de septiembre, un usuario de theLotter ganó dicha rifa y se llevó a casa "El Millón" de euros. Aunque la mayor ganadora de theLotter sigue siendo una panameña que se llevó una bolsa de 30 millones de dólares.

¿Qué es theLotter?

theLotter es el servicio de mensajería de boletos de lotería líder del mundo, que sigue siendo el único método legal para participar y ganar loterías extranjeras desde México en línea. Más de 5 millones de usuarios de theLotter han ganado cerca de 100 millones de dólares en premios secundarios y bolsas desde 2002.

Entre los usuarios ganadores hay miles de países como Panamá, Ecuador, México, Chile, Colombia, entre otros. Un salvadoreño llegó a ganar de un solo golpe un premio de 1 millón de dólares. El sitio web de theLotter.com cobra una tarifa de servicio, sin embargo, cuando ganas un premio, grande o pequeño, este será completamente tuyo, ya que theLotter no cobra comisiones a sus ganadores.

¿Es legal ganar millones con theLotter?

theLotter.com no es ni lotería ni sitio de apuestas, sino que es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de theLotter son una prueba de que theLotter es seguro.