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M. Ebrard enfría las expectativas sobre el T-MEC

El secretario de Economía asegura que la revisión del tratado difícilmente tendrá cierre rápido

Por EFE

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
M. Ebrard enfría las expectativas sobre el T-MEC

Ciudad de México.- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó este miércoles que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) difícilmente tendrá un cierre rápido y planteó como prioridad reducir la incertidumbre, mientras México busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas.

"Pensar en un cierre rápido" del acuerdo, dijo Ebrard, implicaría llegar al 1 de julio, hacer reuniones y anunciar que el tratado se extiende 16 años, un escenario que calificó como "ideal", pero que no ve probable.

"Ese (escenario) yo no creo que vaya a suceder", afirmó durante una sesión de preguntas tras participar en el foro Construyendo Oportunidades, organizado por periódico El Financiero en Ciudad de México.

El funcionario sostuvo que, tras escuchar declaraciones de Jameson Greer, "la revisión podría tomar más tiempo" e incluso derivar en evaluaciones periódicas no concluyentes durante los próximos 10 años.

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"¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reducir el nivel de incertidumbre", señaló Ebrard, quien insistió en que no prevé "un escenario de cierre muy pronto".

Además, situó la revisión del T-MEC dentro de un momento de "despliegue comercial" para México, con tres fechas inmediatas: la firma del acuerdo con la Unión Europea el 22 de mayo, el inicio de conversaciones formales con Estados Unidos el 27 de mayo y misiones comerciales a China e India durante el mismo mes.

Ebrard afirmó que México llega a la negociación con una posición relevante porque es el mayor socio comercial de Estados Unidos: le compra más que China, Japón y Alemania juntos y es el décimo país exportador del mundo.

El objetivo, dijo el secretario, es tener "un mejor trato comercial con Estados Unidos que cualquier competidor", en un contexto en el que Washington reorganiza su política comercial mediante aranceles y condiciones diferenciadas por país.

Sobre Canadá, manifestó que aún no hay fecha definida para una mesa específica, aunque México mantiene conversaciones para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales.

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