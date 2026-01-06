logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Mantienen el programa de autos "chocolate"

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Mantienen el programa de autos "chocolate"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.

Pero ahora será con el pago correspondiente de un arancel y cumplir con todos los requisitos que se requieren para su legalización.

Así lo explicó en un comunicado que dio a conocer este lunes sobre los decretos para la importación de autos usados.

Recordó que los ciudadanos que requieran internar un auto usado no nacional pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo de las disposiciones que se emitieron.

Pero, siempre y cuando se apeguen a lo que indica el decreto presidencial por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado y que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

En el comunicado no se menciona el otro decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2025, se abrogan diversas acciones para el ordenamiento del mercado de vehículos usados de procedencia extranjera ingresados al país, cuyo objeto principal fue otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de estos, así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía.

    México coloca deuda soberana en mercados financieros internacionales en 2026

    La emisión de bonos en dólares por México en 2026 confirma una mejor percepción crediticia del riesgo soberano a largo plazo.

    Reporta GM incremento de 5.5% de sus ventas en EU

    Significan a 2.8 millones de unidades comercializadas

    Acciones petroleras se disparan por intervención de EEUU en Venezuela

    Anunciado el control de la industria petrolera venezolana por parte de EEUU, las acciones en el sector energético se ven afectadas.

    Mantiene SHCP programa de autos "chocolate"; pagarán arancel

    Informó este lunes sobre los requisitos de esta medida