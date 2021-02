Megacable invertirá 100 mdd en negocio de streaming

Megacable destinará 100 millones de dólares para actualizar su oferta de streaming llamada X View Plus y que ahora cuenta con mil 100 millones de suscriptores, dijo Gerardo Seifert, CMO de la empresa.

"En 2020, la pandemia, el confinamiento, nos llevó a que las personas se quedaran en casa y nosotros como empresa les dimos los servicios que estaban buscando para poder tener una mejor vida dentro del hogar", señaló Seifert a EL UNIVERSAL.

Con el módem de Xview Plus, los suscriptores pueden convertir su pantalla en una Smart TV.

"Si tienes una televisión no tan nueva con las nuevas interfaces entonces una televisión de hace uno o dos años que no tiene eso al conectar X View Plus tu tele se convierte en esta nueva interfase con todas las aplicaciones y los canales lineales", detalló Seifert.