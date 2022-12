Megacable rechaza propuesta de Televisa para fusionar negocios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Megacable informó este martes a la Bolsa Mexicana de Valores que rechazó una propuesta de Televisa para combinar sus negocios de televisión restringida, telefonía y acceso a Internet.

La empresa detalló que el pasado 14 de noviembre recibió de Grupo Televisa una propuesta confidencial.

Ese planteamiento, no solicitado, tenía el propósito de combinar con Megacable los negocios de televisión restringida, telefonía y acceso a Internet de Televisa.

"El Consejo de Administración de Megacable analizó ampliamente la propuesta y el pasado 8 de diciembre del año en curso, por unanimidad resolvió rechazarla de plano y en su integridad dado que el plan de negocios actualmente aprobado por dicho consejo ofrece mejores perspectivas a largo plazo para Megacable y sus inversionistas, considerando que Megacable no está en venta", detalló la compañía.

Además, señaló que esta resolución le fue notificada a Televisa el 12 de diciembre.

Previamente, Grupo Televisa también informó al mercado bursátil sobre la propuesta, confirmó que ha sostenido discusiones bilaterales con Megacable de tiempo en tiempo con respecto a una combinación, y que el 14 de noviembre de 2022 presentó una propuesta no vinculante de la transacción al Consejo de Administración de Megacable.

"Con fecha 12 de diciembre de 2022, el Consejo de Administración de Megacable respondió a la propuesta de Televisa por escrito, informando a la Compañía que rechazaba la propuesta, haciendo notar que el Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de Megacable es la única persona facultada para atender esta clase de acercamientos", dijo Televisa a la Bolsa Mexicana.