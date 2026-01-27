Mercado de EU avanza y el oro alcanza récord

Nueva York.- Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York subieron el lunes, mientras que otros mercados hicieron movimientos más ruidosos, incluyendo otro récord para el precio del oro.

El S&P 500 subió 34,62 puntos, o 0,5%, para quedar en 6.950,23, con lo que se recuperó de las pérdidas que sufrió la semana pasada. El promedio industrial Dow Jones ganó 313,69 unidades, o 0,6%, y se ubicó en 49.412,40, mientras que el compuesto Nasdaq avanzó 100,11 puntos, o 0,4%, y cerró en 23.601,36.

Baker Hughes subió un 4,4% después de reportar utilidades más fuertes para el último trimestre de lo que los analistas esperaban. La empresa de tecnología energética indicó que se está beneficiando de un fuerte impulso en la demanda de gas natural licuado, entre otras cosas.

CoreWeave subió un 5,7% después de que Nvidia anunció que invirtió 2.000 millones de dólares en la emisora y que ayudará a acelerar la construcción de las fábricas de inteligencia artificial de CoreWeave, que utilizan chips de Nvidia, para impulsar la adopción de la IA. Nvidia bajó un 0,6%.

USA Rare Earth se disparó 7,9% después de decir que el gobierno de Estados Unidos acordó proporcionar 277 millones de dólares en financiamiento para ayudar a la empresa a producir tierras raras pesadas, minerales e imanes. El gobierno estadounidense también acordó un préstamo propuesto de 1.300 millones de dólares, mientras que la empresa recaudó por separado 1.500 millones de dólares a través de inversores privados.

El resto de Wall Street estaba relativamente tranquilo. Eso incluyó desempeños mixtos para las aerolíneas, que tuvieron que cancelar miles de vuelos debido a la tormenta invernal que cubrió gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana. Delta Air Lines bajó un 0,7%, mientras que Southwest Airlines subió un 0,2%.

Hubo más acción en el mercado del oro, donde el precio del metal subió un 2,1% y superó brevemente los 5.100 dólares por onza por primera vez para establecer otro récord. La plata se disparó aún más y se cotizó 14% más alta.

Los precios de los metales preciosos han estado subiendo debido a que los inversores buscan lugares más seguros para invertir su dinero en medio de amenazas de aranceles, inflación aún alta, conflictos políticos y montañas de deuda para los gobiernos de todo el mundo.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó de 4,24% a 4,21%.