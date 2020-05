Mexicanos gastan 131 pesos mensuales en telefonía móvil

Durante el primer trimestre del año, los mexicanos gastaron 131.3 pesos en sus planes o paquetes de telefonía celular, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Esto significa que las personas gastaron 5.3% más de lo que consumieron en los tres primeros meses del año pasado.

"De manera secuencial, este indicador disminuyó 0.5 pesos respecto al trimestre inmediato anterior, la estabilización y ligero repunte de este indicador registrado en los últimos dos años, se debe, en gran medida, al acentuado incremento en el consumo de datos móviles, a pesar de la disminución en precios de esta vía de conectividad", explica la consultora.

Por empresa, los mexicanos que más gastan son los usuarios de AT&T que presenta un ARPU o ingreso promedio por usuario de 154.3 pesos al mes al primer trimestre de 2020, sin embargo la cifra es 3.4% menor al registrado en el mismo periodo del año anterior.

"Esta dinámica se debe, en gran medida, al incremento de 16.2% en su base de usuarios de prepago que compensó la disminución de 8.0% del conjunto de líneas de postpago y venta a revendedores, siendo estos últimos los más intensivos en el consumo de servicios", detalla The CIU.

Le sigue Telcel cuyo gasto promedio mensual de los usuarios alzanzó los 154 pesos en el primer trimestre del año, 7.7% más que el mismo periodo del año anterior.

"Este crecimiento es respaldado por los continuos aumentos en los minutos promedio cursados por sus usuarios (MOU por sus siglas en inglés), al crecer 1.2% anual y alcanzar los 528 minutos, y los MB promedio transmitidos por usuario (MBOU por sus siglas en inglés), que mantienen un franco crecimiento año con año".

Mientras que el ingreso promedio por usuario de Telefónica Movistar fue de 50.7 pesos mensuales en los primeros tres meses del 2020, cifra 1% mayor en términos anuales, por el ligero repunte en su proporción de usuarios de postpago.

The CIU estima que en su conjunto los usuarios de los operadores móviles virtuales generaron un ARPU de 61.4 pesos, 5.0% más que el mismo trimestre del año previo, "guiado por el incremento de líneas de los OMVs entrantes, así como el alza en el gasto destinado por los usuarios".