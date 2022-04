México acumula más del doble de inflación que España

Los mexicanos han padecido más del doble de inflación que los españoles durante sus gobiernos actuales.

México acumula una inflación de 16.3% en los primeros 39 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cambio, España suma una inflación de 6.8% durante el mismo periodo de tiempo, reporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país.

Comparando los primeros 45 meses del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, del 2 de junio de 2018 al 28 de febrero de 2022, la Madre Patria acumula una inflación de 7.6%, menos de la mitad que México.

Conocida como el impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, la inflación ha generado más estragos aquí, debido a que 43.9% de la población en México se encuentra en situación de pobreza, más del doble que en España, donde las carencias llegaron a 21% de sus habitantes, revelan las fuentes oficiales de ambas naciones.

En particular, el gas está haciendo quedar mal al presidente López Obrador, quien incumplió lo que prometió: que los precios del mismo no se iban a incrementar en términos reales, es decir, más allá de la inflación.

"No hemos aumentado en términos reales el precio de estos combustibles (gasolinas), ni los del gas, ni la electricidad", aseguró el mandatario hace poco más de una semana, en la edición 85 de la Convención Bancaria.

Si bien las gasolinas y electricidad se mantienen por debajo de la inflación en lo que va de esta administración, no ha sido así en el caso del gas, cuya versión LP es utilizada por 78% de las familias mexicanas, y el gas natural, por 8%.

Utilizando los datos oficiales del gobierno federal, provenientes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el gas LP se vendía en promedio a 19.53 pesos por kilogramo el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión el Presidente.

Sin embargo, el energético llegó a 23.63 pesos el 28 de febrero pasado. Esto representa un incremento de 21% en lo que va de este gobierno, superior a la inflación.

El pasado 4 de marzo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que se debe atender el precio del gas, pero dijo que por el momento "estamos muy ocupados con lo del IEPS a gasolinas".