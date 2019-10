México cae en ranking del Banco Mundial para hacer negocios

México cayó seis lugares en el reporte Doing Business del Banco Mundial, el cual mide la facilidad para hacer negocios en 190 países.

Este año, el país obtuvo una calificación sobre la facilidad para hacer negocios de 72.4, colocándose en la posición número 60 entre 190 países evaluados. El año pasado, México se ubicó en el lugar 54.

El reporte analiza 10 indicadores: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia.

El Banco Mundial encontró que las 10 economías en las que la facilidad para hacer negocios mejoró en mayor medida fueron Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria.

El primer lugar del Doing Business 2019 lo obtuvo Nueva Zelanda, con una calificación de 86.8 puntos.

Al respecto, la Secretaría de Economía destacó que la diferencia entre la calificación de México y Nueva Zelanda, es de 14.4 puntos.

México es el segundo país mejor evaluado en América Latina, superado por Chile, el cual se ubicó en el lugar 59.

A México le siguen en la clasificación Puerto Rico, en el lugar 65; Colombia en el 67; Jamaica en el 71; Costa Rica en el 74; Perú en el 76; y Panamá en el 86.

Brasil se ubicó en el sitio 124 y Argentina en el 126, agregó Economía en un comunicado.

El Banco Mundial comentó que México sigue siendo el país mejor clasificado de la región, aunque por segundo año consecutivo no introdujo ninguna mejora importante en el clima para los negocios.