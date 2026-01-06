logo pulso
"México, en el top regional de salario mínimo"

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
"México, en el top regional de salario mínimo"

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, celebró que tras siete años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, México se encuentra en el top regional de salario mínimo en América Latina y El Caribe, después de haber sido uno de los países con menores ingresos para trabajadores.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la lideresa morenista subrayó que con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo "hicimos realidad lo que parecía imposible", al cimentar las bases de una "verdadera República de Bienestar".

"Se acabaron aquellos tiempos de precariedad y abandono de los trabajadores. Juntos –Pueblo, Gobierno y Movimiento– somos invencibles", resaltó Alcalde Luján.

La presidenta morenista difundió un comparativo de salario mínimo percibido en América Latina, con cifra mensual en dólares, que muestra que en el año 2018 México se encontraba en decimosexto lugar en la región, por debajo de Colombia, El Salvador y Nicaragua.

En aquella fecha, según datos de la STPS e información de cada país, en México el salario mínimo era de 136.84 dólares mensuales, aproximadamente 2 mil 453 pesos.

La comparativa arroja que, ahora en 2026, México se encuentra en cuarto lugar de Latinoamérica, tan solo por debajo de Costa Rica, Uruguay y Chile. El decimosexto lugar, que hace siete años ocupaba nuestro país, ahora es Argentina.

El pasado 1 de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó la entrada en vigor del salario mínimo 2026, con una "histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018".

