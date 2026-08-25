México, en top de economías de OCDE
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Ciudad de México.- Durante el segundo trimestre del presente año, la economía mexicana fue de las que tuvieron crecimiento por arriba del promedio que se registró en el período de 0.5% en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Con 1.5%, México se ubicó en la sexta posición de los países con mayor actividad productiva.
Sin embargo, hubo países que duplicaron ese nivel de crecimiento, como Irlanda con 3.9% e Israel con 3.6%; con crecimiento por debajo de 2% están Suiza (1.9%), Eslovenia (1.8%) y Lituania (1.7%), así como la economía mexicana.
Mientras que los países que no registraron crecimiento fueron Australia, Bélgica y Chile, con 0% cada uno.
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Los crecimientos de los países del G-7 tuvieron el siguiente comportamiento: Alemania bajó del 0.4% al 0.2%; Italia, de 0.3% subió al 0.2%; Japón se desaceleró de 0.5% a 0.3%; el Reino Unido, de 0.6% al 0.4%; y Estados Unidos, del 0.5% al 0.4%.
En contraste, México y Canadá crecieron; solamente este segundo país se aceleró de cero en el primer trimestre a 0.8% en el segundo trimestre.
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