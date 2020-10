México frenará crecimiento económico si aumentan importaciones: Cepal

El problema de fondo de Latinoamérica y de México es que su crecimiento está ligado a las importaciones, eso crea un techo máximo de crecimiento, porque si el mundo crece 2% la economía mexicana no podrá ir más allá de 1.6%, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

Para crecer, los países latinoamericanos deben lograr un vínculo entre la tecnología, la estructura productiva y la convergencia de ingresos per cápita, lo que implica un cambio estructural en el que también atiendan temas sociales y ambientales.

Durante el 38 período de sesiones de la Cepal, Bárcena explicó que esa dependencia a las importaciones crea una "restricción externa que limita la tasa de crecimiento" por lo que si el mundo crece al 2%, Argentina y Brasil no podrán crecer más de 1.2%, México se topará al 1.6% y Colombia al 2%, porque son más sus importaciones que sus exportaciones.

La Secretaria Ejecutiva de la Cepal expuso: "El incremento de las importaciones nos impide crecer más y nos pone un techo máximo de crecimiento por esta restricción interna", por lo que la única forma de crecer sería con el endeudamiento, pero para tener financiamiento tiene que realizarse un cambio estructural.

Al presentar el estudio "Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad", Barcena aseveró: "El problema es que la región cuando crece importa más y no necesariamente exporta, ese es el problema de fondo", porque no adquiere más tecnología que le permita producir más para exportar.

El otro problema es que esa tasa máxima de crecimiento está ligada a la sostenibilidad ambiental, porque también requiere una descarbonización con progreso técnico, innovar y difundir tecnologías ambientales para aumentar el espacio para el crecimiento global.

"Sin cambio estructural y descarbonización, la región solo puede crecer al 1.2% al año para cumplir con el Acuerdo de París. Lo que decimos es que debe haber definitivamente progreso técnico en las economías desarrolladas y transferencias de tecnología hacia las economías en desarrollo".

Pero también se necesita redistribuir los ingresos de manera anual para reducir la pobreza y la desigualdad que hay en la región y para lograrlo "la igualdad exige una tasa de crecimiento mínima del 4% con redistribución".

Una de las consideraciones que se tendrían que realizar es una "transferencia de una línea de pobreza del decil más rico al más pobre, partiendo de 1.5% del PIB en el 2021 y aumentado 0.5 puntos anualmente hasta llegar al 3% en el 2024, permanecer en ese nivel hasta el 2020 se alcanzaría un nivel de Gini de 0.40".

En materia ambiental hay dos pilares en los que se debe trabajar: el de la bioeconomía y economía circular, las cuales deben complementar las "políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, aumentar la competitividad y corregir el déficit externo".

Bárcena añadió que se deben tomar en cuenta cinco políticas de mediano plazo: la fiscalidad progresiva y financiamiento; la social que lleve a un nuevo régimen de bienestar y protección social; la ambiental; el desarrollo industrial y tecnológico; y la integración regional y multilateralismo.