México impone cuotas compensatorias para proteger industria del calzado

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- La industria del calzado en México celebró este miércoles la imposición de cuotas compensatorias contra productos originarios de China, al considerar que se trata de un paso histórico para frenar prácticas de ´dumping´ que durante años afectaron la producción y dañaron más de 22.000 empleos en el sector.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Juan Carlos Cashat Usabiaga, calificó la resolución como "un triunfo trascendental para la industria del calzado mexicano", pues establece un precio de referencia de 22,58 dólares por par, mientras que las importaciones que ingresen a menor valor deberán pagar una cuota compensatoria equivalente a la diferencia.

"Más de 500 exportadores estarán sujetos a estas medidas, lo que garantiza una competencia más justa, equidad de condiciones y la defensa de miles de empleos y familias mexicanas", afirmó.

Este miércoles la Secretaría de Economía publicó un decreto por el cual se imponen cuotas compensatorias de entre 0,54 y 22,5 dólares a calzado importado desde China, tras una investigación que inició en 2024, que incluyó pruebas y estudios técnicos que demostraron la afectación al sector.

El líder sectorial enfatizó que la evidencia ha mostrado similitudes entre el calzado chino y el mexicano, así como una caída en la producción, reducción de ventas internas, pérdida de participación en el mercado y deterioro en los márgenes de operación.

Empleos en riesgo y recuperación

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), entre 2018 y 2025 se perdieron más de 22.000 empleos en la industria del calzado debido a la competencia desleal.

"Estos 22.000 empleos sí los podemos recuperar, porque además es una industria donde tenemos capacidades, inversión, hacemos diseño, tenemos tecnología (...) México tiene que recuperar estas industrias", sostuvo el subsecretario de Industria y Comercio de la SE, Vidal Llerenas.

Por su parte, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), sostuvo que este logro es resultado del trabajo conjunto entre empresarios y Gobierno.

"Los industriales estamos siempre preparados para competir, pero para competir en un piso parejo", señaló.

León, epicentro del calzado, también festeja

En la ciudad de León, en el central estado de Guanajuato, la decisión se recibió como un respaldo a la principal ciudad productora del país.

La secretaria para la reactivación económica del municipio de León, María Fernanda Rodríguez, destacó que la medida protege a más de 100.000 empleos locales.

"Defender al calzado es defender el empleo, la economía y el futuro de nuestra ciudad", afirmó.

La alcaldesa de la principal ciudad productora de calzado, Alejandra Gutiérrez, insistió en que la resolución permitirá a los empresarios locales "seguir creciendo y vendiendo en lo nacional y lo internacional con una competencia pareja entre todos".

Asimismo, autoridades y el sector subrayaron que el reto ahora será acompañar las cuotas con una mayor vigilancia en aduanas e impulsar campañas para incentivar el consumo de calzado hecho en México.

"Nos toca seguir trabajando unidos con legalidad, innovación y visión de futuro para que la industria del calzado siga siendo motor de prosperidad de nuestro país. Hoy ganamos una batalla y la ganamos juntos", concluyó Cashat Usabiaga.