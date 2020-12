México perderá inversión foránea si elimina subcontratación: Rubin

El Poder Legislativo en México debe tomar muy en serio a la inversión extranjera y cuidar la subcontratación, porque es una herramienta de generación de empleo, de lo contrario se corre el riesgo de que emigre el capital foráneo, advirtió Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico.

"Cuando los legisladores estén decidiendo lo que debe ser la regulación del outsourcing, deben tener muy presente que las empresas extranjeras como las americanas tienen oportunidades de invertir miles de millones de dólares en diferentes países, México no es el único", comentó el titular del organismo que agrupa a la comunidad estadounidense que vive y trabaja en territorio nacional.

"México debe buscar armonizar con sus socios comerciales, como Estados Unidos y Canadá. Si lo hace podría acercar más de 400 mil millones de dólares de inversión estadounidense en los próximos años, lo que generaría más de 2.8 millones de empleos nuevos que hoy no existen".

"Hoy por hoy, 92% de las empresas norteamericanas tienen algún esquema de outsourcing o insourcing y por eso es definitivamente importante el que se permita continuar con esta herramienta tan potente para el inversionista extranjero", agregó el directivo.

Rubin propone que en el tema de subcontratación la Secretaría de Relaciones Exteriores se suba a negociar, porque la medida impacta a la inversión extranjera y de igual forma a la Secretaría de Gobernación por tratarse de gobernabilidad y relación con el Poder Legislativo.