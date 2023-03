México perdería panel con EE.UU. por maíz transgénico, advierten

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- México corre el riesgo de perder un panel con Estados Unidos de no alcanzar un acuerdo durante la fase de consultas técnicas del T-MEC en el tema de la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

De ser así, el gobierno estadounidense puede pedir represalias comerciales y eso significa que nos impongan aranceles a las exportaciones mexicanas, agregó el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Afirmó que "si se llegara a convocar el panel internacional sobre el maíz, lo perdería México y las consecuencias para el país, pues serían importantes; pudieran ponernos aranceles a las exportaciones mexicanas para compensar el daño que tendrían los productores de este maíz en EU".

En ese sentido, Medina Mora advirtió que tener aranceles a las exportaciones mexicanas, "sería un daño muy fuerte para la economía, porque las exportaciones son el motor de la economía de nuestro país".

----EU ya solicitó consultas técnicas por este tema

Si bien, el 6 de marzo pasado, la administración de Joe Biden solicitó consultas técnicas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por considerar que no hay evidencia científica que demuestre que el maíz genéticamente modificado cause daño a la salud humana, ello puede dar paso a un panel.

"Con respecto a la posibilidad de que haya un panel internacional sobre el maíz transgénico, nos parecería lamentable que se dé el panel, consideramos que en caso de que haya un panel internacional la probabilidad de perder el panel como país es muy alta, no hay una sola evidencia científica que hable del daño ocasionado por el maíz transgénico", explicó.

José Medina Mora mencionó que se ha dicho que está prohibido en Europa, "lo cual no es cierto, en Europa no está prohibido, Francia había comentado que iba a hacer una transición que no ha iniciado, pero no hay una sola evidencia científica, en ninguna parte del mundo con respecto al daño que pudiera ocasionar el maíz transgénico".