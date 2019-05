México podría responder con medidas similares a EU: especialista

México podría responder a las presiones del gobierno de Donald Trump con medidas similares, consideró el internacionalista del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos García.

Este jueves, el presidente estadounidense anunció incremento de 5% en los aranceles a productos mexicanos y que este se irá incrementando hasta que México no resuelva lo que a su consideración son sus problemas con los flujos migratorios.

El investigador y autor del libro "Integración y paradiplomacia transfronteriza" consideró llamativo que el presidente Donald Trump amenace con aumentar los impuestos a los productos mexicanos que crucen la frontera justo en un momento tan cercano a la publicación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, puesto que los aranceles afectarán la economía mexicana.

"El presidente Trump que tiene una política muy pragmática en algunos sentidos y en otros muy mediática. Son situaciones que no deben de darse sobre todo porque somos socios comerciales, compartimos una frontera y estamos prontos a firmar un tratado de libre comercio. Muy probablemente México puede responder de una manera similar. Esto generaría una tensión pero también sería una respuesta a la forma en que se asume la política desde Estados Unidos", explicó.

Descartó que ambos países se encuentren frente a una nueva guerra comercial y señaló que más bien que habrá "presiones muy fuertes". Sin embargo, dijo Estados Unidos está aprovechando un contexto de las caravanas migrantes aunque haya habido un avance en el control de los flujos migratorios del país, y prueba de ello sean las redadas que se han venido dando en Tapachula.

"Esto refleja un cambio en la política migratoria mexicana, no tanto para atender las presiones de Estados Unidos sino que en un contexto donde se abrieron las fronteras y que esto tendrá implicaciones, están aplicando este tipo de medidas. Ha habido ciertos avances en el control de los flujos migratorios", señaló.