México, rezagado en usuarios conectados y calidad de conexión: OCDE

En América Latina sigue existiendo un rezago en conectividad a pesar de que hay países que han avanzado con rapidez como Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil, dijo Roberto Martínez Illescas, Director del Centro OCDE en México.

"Por ejemplo, México sigue estando ligeramente por debajo de la tasa de usuarios conectados a internet y notablemente por debajo del promedio de la OCDE", subrayó Martínez Illescas.

En un foro organizado por la Asociación de Internet Mx (AIMX), el director del Centro OCDE en México comentó que la infraestructura de conectividad presenta desafíos, "49% a nivel mundial no está conectada, al menos no en el estándar mínimo funcional".

Por su parte, Gonzalo Rojón, vicepresidente de Investigación de la AIMX, destacó que la pandemia dejó ver una brecha adicional.

"De repente nos topamos con una brecha adicional de aquellas personas que están conectadas, porque no todas las personas estamos conectadas de la misma manera".

Rojón indicó que en México hay 103.9 millones de usuarios de prepago y un 25% recargan menos de 50 pesos al mes, 21% recarga 50% y 4% recarga 30 pesos al mes.