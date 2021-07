México tiene uno de los sistemas de pensiones más adelantados en América Latina: BID

Después de la reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) aprobada en 2020 en México y que a partir de este año mejora las condiciones de retiro para los trabajadores con cuenta de Afore, el país se ha posicionado con uno de los sistemas de pensiones más adelantados en América Latina, dijo el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Roberto Manrique.

"México tiene hoy uno de los sistemas de pensiones basados en cuentas individuales más adelantados de la región y quizá a nivel internacional. Durante el último año, México tomó pasos decisivos para lograr que su población de adultos mayores se encuentre en mejores condiciones de vida durante el retiro, mediante pensiones más justas en un marco de sostenibilidad fiscal", dijo el especialista.

En la presentación del estudio, "Ahorro sin barreras: Lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro", el especialista del BID recordó que el impacto de la pandemia de Covid-19 se dio con mayor fuerza en sectores vulnerables, particularmente mujeres, con lo que se necesitan reformas que fortalezcan los sistemas de seguridad social en la región.

"El impacto de la pandemia de Covid-19 visibilizó las debilidades de los sistemas de seguridad social en la región, que no pudieron impedir que las poblaciones vulnerables que perdieron sus empleos, especialmente los trabajadores informales menos calificados y las mujeres, cayeran en la pobreza. Esta situación crítica debe servirnos al menos como una oportunidad para modernizar estos sistemas, aplicando innovaciones, cuyos resultados no solamente iluminen sino también las reformas que puedan ser necesarias", dijo.

--Se mantiene retos en pensiones en México: Hacienda

En el evento, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, destacó que si bien la reforma de 2020 mejoró las condiciones para el retiro en cuentas individuales, mejor conocidas como Afores, debido a la alta cantidad de sistemas de retiro que existen en México el país mantiene pendientes en la materia.

"Si bien la reforma del año pasado fue importante, México continúa siendo un país con un alto sistema fragmentado de pensiones. Tenemos muchos sistemas pensionarios también inequitativos, y aquí el reto es ver cómo los podemos no solamente estandarizar, mejorar, reforzar, sino también como ampliar su eficiencia y ampliar el rendimiento. Los retos siguen allí, México es un país federativo con una alta fragmentación de sistemas", dijo.