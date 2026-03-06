México y EU iniciarán diálogo comercial
Ciudad de México.- La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) anunciaron este jueves que la primera ronda de conversaciones formales entre ambas naciones rumbo a la revisión del T-MEC iniciará el próximo 16 de marzo en Washington DC.
El secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU, Jamieson Greer, emitieron comunicados en los que aseguran el acercamiento formal bilateral.
"Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", anunció el funcionario.
Ebrard agregó que se hablará sobre las reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro y las formas para aumentar la producción e integración de la región de Norteamérica. El objetivo, expuso, es buscar la forma de "ser más competitivos frente a otras regiones del mundo".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Si bien es una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral.
no te pierdas estas noticias
Analistas privados elevan expectativa de crecimiento del PIB en México para 2026
El Universal
Encuesta de Citi muestra ajustes en inflación y expectativas cambiarias para México.
AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia
El Universal
Jalisco, Michoacán y Nayarit concentran la mayoría de robos y daños a autos reportados por AMIS.
Consejo Nacional de Inversiones plantea a Sheinbaum 100 mil mdd
El Universal
El diálogo entre gobierno y sector privado busca fortalecer la llegada de capitales