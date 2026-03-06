logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México y EU iniciarán diálogo comercial

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
México y EU iniciarán diálogo comercial

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) anunciaron este jueves que la primera ronda de conversaciones formales entre ambas naciones rumbo a la revisión del T-MEC iniciará el próximo 16 de marzo en Washington DC.

El secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU, Jamieson Greer, emitieron comunicados en los que aseguran el acercamiento formal bilateral.

"Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", anunció el funcionario.

Ebrard agregó que se hablará sobre las reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro y las formas para aumentar la producción e integración de la región de Norteamérica. El objetivo, expuso, es buscar la forma de "ser más competitivos frente a otras regiones del mundo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Si bien es una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Analistas privados elevan expectativa de crecimiento del PIB en México para 2026
Analistas privados elevan expectativa de crecimiento del PIB en México para 2026

Analistas privados elevan expectativa de crecimiento del PIB en México para 2026

SLP

El Universal

Encuesta de Citi muestra ajustes en inflación y expectativas cambiarias para México.

AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia
AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia

AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia

SLP

El Universal

Jalisco, Michoacán y Nayarit concentran la mayoría de robos y daños a autos reportados por AMIS.

Consejo Nacional de Inversiones plantea a Sheinbaum 100 mil mdd
Consejo Nacional de Inversiones plantea a Sheinbaum 100 mil mdd

Consejo Nacional de Inversiones plantea a Sheinbaum 100 mil mdd

SLP

El Universal

El diálogo entre gobierno y sector privado busca fortalecer la llegada de capitales

Gobierno niega cancelación de FIFA de 800 habitaciones de hotel
Gobierno niega cancelación de FIFA de 800 habitaciones de hotel

Gobierno niega cancelación de FIFA de 800 habitaciones de hotel

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la información sobre la supuesta cancelación de habitaciones por FIFA.