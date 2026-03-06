México y EU iniciarán diálogo comercial

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) anunciaron este jueves que la primera ronda de conversaciones formales entre ambas naciones rumbo a la revisión del T-MEC iniciará el próximo 16 de marzo en Washington DC.

El secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU, Jamieson Greer, emitieron comunicados en los que aseguran el acercamiento formal bilateral.

"Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, que dirige la representación comercial de Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", anunció el funcionario.

Ebrard agregó que se hablará sobre las reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro y las formas para aumentar la producción e integración de la región de Norteamérica. El objetivo, expuso, es buscar la forma de "ser más competitivos frente a otras regiones del mundo".

Si bien es una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral.