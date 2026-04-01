Mezcla mexicana cierra mes al alza

Ciudad de México.- El crudo mexicano despidió el mejor mes en seis años debido al conflicto en Medio Oriente.

Pemex dio a conocer que exportó este martes el barril de crudo en 104.72 dólares y fue su mayor cotización desde el 30 de junio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

Los registros del Banco de México indican que el hidrocarburo nacional acumuló una ganancia de 65% o 41.26 dólares en marzo y fue su mejor desempeño mensual desde mayo de 2020, cuando repuntó 139% tras cotizar en negativo el 20 de abril, por primera vez en la historia, ante el confinamiento que provocó la pandemia de Covid-19.

La mezcla mexicana de exportación subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó el mes de marzo en 101.38 dólares y también tuvo su mejor mes en seis años.

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El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acabó en 103.97 dólares. Este martes destacó que el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos rebasó los cuatro dólares por primera vez desde 2022 y acumuló un alza de 42% en marzo.

Asimismo, las analistas de Banamex Arely Medina y Paulina Anciola expusieron que los petroprecios fueron impulsados por las restricciones en el suministro que genera la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, coincidió en que las cotizaciones responden al choque en el mercado energético global por las tensiones geopolíticas.