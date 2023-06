Monte de Piedad quebraría en 2027

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- El director general de Nacional Monte de Piedad, Javier de la Calle, alertó que ante la situación financiera que vive la institución y sin modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, se llegaría a un escenario de quiebra en 2027.

En conferencia de prensa, explicó que en las actuales condiciones el organismo comenzará a registrar pérdidas a partir de 2025 y que los peritajes que se han realizado, tanto por el organismo como por el sindicato del Monte de Piedad, coinciden en que las condiciones actuales del Contrato Colectivo de Trabajo llevarían a un punto de no retorno a la institución en la actual década.

"Nuestro peritaje indica que quebraría en 2027. El del sindicato que en 2029. Ya no hay tiempo para el Monte de Piedad", dijo el directivo.

Además, el directivo mostró cifras sobre los costos de operación del organismo, las cuales indican que de 7 mil 296 millones de pesos que alcanza el costo operativo de Monte de Piedad, 46.5% es absorbido por el Contrato Colectivo de Trabajo.

De la Calle dijo que el líder del sindicato de trabajadores de la institución ha decidido mostrar información incompleta y con lectura fuera de contexto sobre la situación que enfrenta la firma.

"Hemos visto cómo el sindicato lo que ha hecho es echar el balón a la tribuna, distraer con temas que no son relevantes y poner una narrativa que busca distraer. Interpretar de manera inadecuada cifras reales, falsear, decir verdades incompletas", dijo.

De la Calle dijo que ya hay una propuesta de modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo, la cual, si bien no es la mejor está dispuesto a aceptar para continuar.



Mecanógrafos para imprimir etiquetas, entre los trabajos anacrónicos del Monte de Piedad

El directivo ejemplificó que las condiciones actuales del Contrato Colectivo de Trabajo no permiten al organismo aceptar electrónicos como empeño, situación que solo es posible en 70 de sus 300 sucursales.

En tanto, el contrato colectivo les obliga a tener mecanógrafos, así como otras plazas que ya no son acordes con la realidad del sector prendario y avances tecnológicos.

"Hay una plaza que trabaja solamente cinco minutos. Imprime etiquetas y le pagamos el día completo además de sus prestaciones", explicó.

Los datos de Nacional Monte de Piedad detallan que el costo total laboral es de 4 mil 376 millones de pesos, de los cuales, 77.5% es absorbido por el Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre las principales cargas del contrato, destacan mil millones de pesos en prestaciones, así como costo de prestaciones vitalicias que alcanzan 776 millones de pesos.