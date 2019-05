Moody's alerta de menores ingresos en el Caribe mexicano por plaga de sargazo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La agencia calificadora Moody's alertó este miércoles que las gigantescas cantidades de sargazo que llegan al Caribe mexicano impactarán negativamente en los ingresos económicos de compañías hoteleras y operadores de infraestructuras del estado de Quintana Roo.



Así lo reporta su informe "Invasión de sargazo en el Caribe implica riesgo por cambio climático para el turismo e ingresos", el cual señala que el sargazo representa un riesgo inmediato y a largo plazo para el turismo mexicano.



Los potenciales perjudicados económicamente son la compañía hotelera Playa Resorts, al Aeropuerto Internacional de Cancún y la autopista Autovía del Mayab.



Según la agencia calificadora, la crisis del sargazo implica una pérdida en la rentabilidad y en la generación de efectivo tanto para Playa Resorts como para Grupo Posadas.



Y es que el 34 % de las habitaciones de Playa Resorts y el 53 % de la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) de sus centros turísticos provienen del estado de Quintana Roo.



De acuerdo con la agencia calificadora, una caída en las tasas de ocupación hotelera disminuirá los ingresos del impuesto al hospedaje del estado de Quintana Roo.



Esto no haría sino aumentar la problemática, pues el presupuesto para retirar el sargazo, ya de por sí bajo, también disminuiría.



Asimismo, la calificadora indicó que una caída importante en la recaudación del impuesto al hospedaje de Quintana Roo provocará déficits financieros mayores a los proyectados originalmente.



La calificadora advirtió que el Aeropuerto Internacional de Cancún vio mermada su cantidad de pasajeros en un 1,8 % de enero a abril de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior.



El aeropuerto de Cancún es el segundo destino más importante para pasajeros internacionales en México, registrando 16,4 millones de pasajeros en 2018, solo superado por los 17,2 millones de pasajeros atendidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.



En el caso de Autovía del Mayab, que conecta a Cancún con la ciudad de Mérida, creció tan solo un 6,4 % con respecto al mismo período de 2018, menos de lo habitual para esa época del año.



El sargazo se origina en el Mar de los Sargazos, ubicado en el océano Atlántico, entre las costas de Estados Unidos y Europa.



Sin embargo, desde hace más de un lustro se desprendió una gran porción de este y se ubicó entre las costas de África y Brasil, desde donde las corrientes marinas lo trasladan hacia el mar Caribe.



Según numerosas investigaciones científicas, se deduce que las causas del incremento pueden ser el aumento de la temperatura en las aguas marinas y los vertidos de desechos de materia orgánica en ríos de países centroamericanos, lo cual acelera el ciclo de vida y reproducción del alga.



Actualmente esta es capaz de duplicar su biomasa en once días, mientras que antes le tomaba 50.



De acuerdo con datos de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún, el sargazo llegará este año al Caribe mexicano en cantidades superiores a las del año pasado, que hasta ahora ostenta el récord de arribo.



Según la última estimación de esta organización no gubernamental, se espera que este año lleguen entre 800 mil y un millón de toneladas de esa alga, una cantidad que quintuplica las 170 mil toneladas que llegaron en 2018.



Moody's concluye alertando que México "no cuenta con entidades responsables del estudio del sargazo".



"Si bien el Gobierno ha declarado que utilizará las fuerzas navales para erradicar el sargazo de las playas, todavía no ha dado detalles sobre las medidas específicas que tomará o el presupuesto que destinará", apuntó.