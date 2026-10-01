Mujeres gastan 77% más para cuidar su salud

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las mujeres desembolsan casi el doble de los hombres para cuidar su salud debido, en parte, a la falta de cobertura del sistema público, explicaron analistas.

El año pasado, los hogares unipersonales conformados por mujeres gastaron en promedio 892 pesos mensuales en servicios médicos, medicamentos y otros cuidados de la salud.

Esta cifra es 77% más que los constituidos por hombres, que desembolsaron 503 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto 2025 que el Inegi dio a conocer este miércoles.

Se trata de la primera versión de esta encuesta que se levantó en casi 29 mil viviendas particulares del país, de diciembre de 2024 a enero pasado.

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"Las necesidades de gasto y la falta de cobertura pública de la biología son una mala combinación para el gasto de las mujeres", expuso la directora general de la organización México, ¿cómo vamos?, Sofía Ramírez Aguilar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que la salud preventiva figura muy poco en los sistemas y puso como ejemplo los estudios de perfil hormonal y de endometriosis al llegar a la edad reproductiva. A diferencia de los hombres, hizo ver que las mujeres también deben gastar en gestión menstrual, menopausia y embarazo.

Desde su punto de vista, el sistema público debe rediseñarse de forma integral para que haya atención a lo largo de la vida de las mujeres, porque actualmente no se incluyen todos los estudios de diagnóstico o requieren de mucho tiempo y procesos.

"Las aseguradoras tampoco cubren servicios de diagnóstico, lo que repercute no sólo en el gasto de las mujeres, sino también en su calidad de vida y su ingreso disponible. La prima por ser mujer también es mayor que en el caso de los hombres debido a la posibilidad de embarazo", añadió.