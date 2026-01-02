Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%

Ciudad de México.- Mientras la Copa Mundial de Futbol 2026 sólo dará un impulso "marginal" a la economía mexicana, al esperarse un crecimiento de alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), los servicios de hotelería y hospedaje serán los ganadores, con aumentos en tarifas de hasta tres o cuatro veces el importe usual, según expertos.

El torneo, que arranca el 11 de junio, considera 13 partidos en territorio nacional en tres sedes: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

"Los precios de los hoteles en Ciudad de México se han disparado, en algunos casos, hasta más de 300% para noches cercanas a los partidos", dijo el director general de Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral (Congahin), Eduardo Mercado Peña.

Dijo que en el caso de los hoteles, se proyectan tasas de ocupación de entre 80% y 85% durante las fechas de partidos, así como de 100% en la renta temporal de inmuebles cercanos a los estadios.

Agregó que los restaurantes también verán un crecimiento de 30% en sus ventas, pero podría ser de hasta 80% los días de partido en negocios cercanos al evento, aunque dependerá de la ubicación y segmentación del cliente.