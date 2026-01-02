logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%

Ciudad de México.- Mientras la Copa Mundial de Futbol 2026 sólo dará un impulso "marginal" a la economía mexicana, al esperarse un crecimiento de alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), los servicios de hotelería y hospedaje serán los ganadores, con aumentos en tarifas de hasta tres o cuatro veces el importe usual, según expertos.

El torneo, que arranca el 11 de junio, considera 13 partidos en territorio nacional en tres sedes: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

"Los precios de los hoteles en Ciudad de México se han disparado, en algunos casos, hasta más de 300% para noches cercanas a los partidos", dijo el director general de Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral (Congahin), Eduardo Mercado Peña.

Dijo que en el caso de los hoteles, se proyectan tasas de ocupación de entre 80% y 85% durante las fechas de partidos, así como de 100% en la renta temporal de inmuebles cercanos a los estadios.

Agregó que los restaurantes también verán un crecimiento de 30% en sus ventas, pero podría ser de hasta 80% los días de partido en negocios cercanos al evento, aunque dependerá de la ubicación y segmentación del cliente.

