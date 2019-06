Nahle responde a las críticas de Calderón por refinería. "Usted no pudo construir una", le dice

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), respondió a las críticas del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre la construcción de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas, Tabasco.

"Me imagino que usted habla porque no la pudo construir, pero no se preocupe nosotros sí lo vamos a conseguir. Y tenemos prisa, el tiempo apremia. Así nos dejaron el país", expresó la Secretaria desde su cuenta de Twitter.

Durante la tercera edición del Foro "México Oil and Gas", celebrado en la Ciudad de México, Nahle dijo que la refinería sí quedará lista en el tiempo contemplado:

"¿Quién dijo que no se puede construir una refinería en tres años? Es un reto y necesitamos un programa de trabajo acelerado y lo vamos a hacer", aseguró.

Como respuesta la participación de la funcionaria, Calderón expuso su postura en la misma red social:

"¿Que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo eran las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos", dijo.

El ex panista agregó de forma irónica: "A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa".

"ES UNA DE LAS ZONAS MÁS INUNDABLES": CALDERÓN

El pasado 2 de junio, Felipe Calderón señaló que, desde hace diez años, el terreno donde se planea construir la refinería de Dos Bocasfue descartado para obras.

"Es una de las zonas más inundables del mundo, conforme aumente el nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Por esa razón, entre otras, el sitio fue descartado hace diez años para refinería", comentó el ex Mandatario en Twitter.

Las organizaciones Greenpeace y Cemda dijeron que el proyecto "no cuenta con las autorizaciones correspondientes en materia ambiental" que señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Tampoco se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) respectiva ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).