Negocios pagan extorsiones para sobrevivir: Banxico

Para enfrentar los problemas de inseguridad pública en el país, firmas de empresas y emprendedores han recurrido desde contratar seguridad privada, cerrar definitivamente e incluso pagar extorsiones, destacó el Banco de México (Banxico).

De ahí la importancia de actuar, ya que, según el Banco Central, de reducir los índices de inseguridad a los niveles que presenta la región sur del país, se incrementa la inversión en 6.1% y la producción en 1.6%.

En un análisis elaborado por Banxico se estima que la región más beneficiada sería el centro del país si se tuvieran niveles bajos de inseguridad similares al sur.

La Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, podrían captar mayor inversión en un 13.4%y elevar en 3.5% la producción.

De acuerdo con el reporte, la región sur fue la que destacó por la menor proporción de establecimientos victimizados en 2019, es decir en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, destacó Banxico.

---Consultoría propone que el pago de derecho de piso sea deducible para las empresas

Ante ello, el director de la consultoría fiscal, CPA Visión, propuso que el pago de derecho de piso, sea un gasto deducible para las empresas.

Dijo a EL UNIVERSAL que se trata de un gasto irregular necesario para poder continuar operando, pero no cumple con múltiples obligaciones que se enmarcan dentro de las leyes.

Por ejemplo, no existe un comprobante fiscal que ampare ese gasto, señaló.

Afirmó que los más afectados son los pequeños contribuyentes que ahora tributan en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Banxico utilizó para el análisis "Efectos en la inversión y producción de las unidades económicas ante un fortalecimiento de la seguridad pública", información de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020 levantada por el Inegi.

Refirió que de acuerdo con el resultado de la encuesta, el 30.5% de las unidades económicas en México fue víctima de uno o más delitos.

El menor porcentaje se observó en el sur, con 25% mientras que el más alto en el centro se observó el mayor porcentaje de victimización, con 34.2%, seguido del centro norte, con 31.2%, y del norte, con 27.2%.

Los principales delitos que enfrentan las unidades económicas mexicanas son el robo y el asalto de bienes o dinero, el robo hormiga, la extorsión, el robo de mercancía en tránsito, los actos de corrupción, el robo total o parcial de vehículo y el fraude.

En el estudio del Banco Central, se pone de relieve que los emprendedores responden de manera estratégica ante la amenaza del delito con una actitud activa, como invertir en seguridad privada, o pasiva, como aceptar la enajenación ilegal de la propiedad, cuando el diseño institucional es inadecuado.

Para el caso mexicano, se acota, se ha encontrado que las firmas ante el crimen pueden cerrar definitivamente, emigrar a otros países, contratar seguridad privada, cambiar la logística de sus procesos productivos o, inclusive, pagar la extorsión sin recurrir a las autoridades.

Se advierte que los esfuerzos dirigidos a evitar el delito y los costos asociados a ellos, pueden afectar las decisiones de expansión de los negocios.

Los gastos en protección y las pérdidas asociadas a los delitos, ambos como porcentaje del producto interno bruto (PIB) de 2019 en el plano nacional es de 5.5%, se pondera en la investigación.

En la región del centro se tienen los mayores valores con 1.67%, de los cuales 1.01 punto porcentuales corresponden a gastos en protección, y 0.66 puntos porcentuales en pérdidas asociadas al delito.

Rafael Lores, justificó su propuesta de hacer deducibles de impuestos los gastos por el pago de "derecho de piso" a la delincuencia porque se supone que se asignan partidas presupuestales para el rubro de seguridad pública.

"Uno paga impuestos esperando una retribución, pero claramente eso no está sucediendo", acusó.